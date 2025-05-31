Делегации Мажилиса Парламента Казахстана и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана посетили Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов в Алматы, передает BAQ.KZ.

Депутаты во главе с председателями Ерланом Кошановым и Нуриддином Исмоиловым ознакомились с научными разработками центра "Farabi Hub", а также алматинскими стартапами в сфере Искусственного интеллекта, реализуемыми на базе "Astana Hub".

В рамках Второго заседания Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана депутаты двух стран особое внимание уделили кооперации усилий по реализации поручений глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева по развитию информационных технологий и искусственного интеллекта.

Парламентские делегации ознакомились с проектами, реализуемыми на базе центра при Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Депутатам презентовали проекты Центра компетенций промышленной робототехники "FarabiRobotics". Один из них – робот-собака для инспекции подземных шахт.

Кроме того, гости ознакомились с рядом успешных стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта, участников экосистемы Astana Hub. К примеру, Codiplay (экосистема для обучения цифровым навыкам детей и подростков), Pleep (система по созданию онлайн-менеджера по продажам на основе Искусственного интеллекта), AIDENTIS (диагностирование неправильного прикуса у людей на основе ИИ), Dereknet и NeuronOil (создание математических цифровых двойников нефтегазовых месторождений, позволяющие заранее прогнозировать добычу нефти, газа и других составляющих). Все стартапы уже вышли на стадию промышленного внедрения. Часть из них нашла применение за рубежом.

Депутатам также показали результаты научных разработок в нефтехимии, медицине, контрольно-измерительных вычислениях и других сферах, полученные в лабораториях центра.

Генеральный директор "Astana Hab" Магжан Мадиев презентовал экосистему центра по поддержке стартапов и проинформировал о создании Международного центра искусственного интеллекта. Цель проекта – создать цельную инфраструктуру для изучения и применения ИИ в самых различных сферах.

Депутаты также посетили Государственный музей искусств им. Абылхана Кастеева. Здесь гостям представили выставку, посвященную творчеству Урала Тансыкбаева. Наследие художника уже более 100 лет остается связующим звеном между казахским и узбекским народами.

Фото: Ж. Жумабекова.