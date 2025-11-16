Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на широких возможностях, которые открывает внедрение технологий искусственного интеллекта в ходе VII Консультативной встречи глав государств, передаёт BAQ.KZ.

"Наши государства обладают значительными, но пока недостаточно изученными запасами таких ресурсов. Можно было бы объединить усилия по привлечению в регион передовых технологий и внедрению инновационных решений. Казахстан предложил создать в Астане Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам, который мог бы предоставлять инвесторам актуальную информацию о доступных месторождениях и технологиях их разработки", – сказал Глава государства.

Он рассказал о проводимых мероприятиях в сфере ИИ в нашей стране, а также о совместной работе с узбекскими коллегами.

"Для дальнейшего развития партнерства в сфере искусственного интеллекта важно также разработать единые стандарты использования этой технологии. Предлагаем начать разработку Декларации об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии. Документ позволит обеспечить прозрачность, доверие и безопасность при обмене данными в рамках совместных цифровых проектов и станет гарантией защиты прав всех участников", – добавил он.

Президент затрону и вопрос водной безопасности, который становится все более актуальным для региона.

"За последние пять лет наши страны обновили свои водные политики. Учитывая трансграничный характер водной проблематики, полагаю важным гармонизировать наши водные стратегии, в том числе для масштабирования наиболее успешных практик водосбережения. В перспективе можно подумать и о принятии в соответствии с международными стандартами Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Такой документ позволит установить единые принципы работы в этой сфере и избежать возможных разногласий. Подходящей площадкой для обсуждения этих предложений станет заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдет в следующем году в Астане в апреле одновременно с Региональным экологическим саммитом. Рассчитываем на ваше активное участие", – сказал Глава государства.

Глава государства отметил, что упрочение культурно-гуманитарных связей остается ключевым приоритетом региона.

Он поздравил Главу Узбекистана с успешным проведением Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде. Президент подчеркнул важность сохранения общей историко-культурной идентичности, популяризации этнических видов ремесел и проведения регулярных совместных мероприятий. Хорошие перспективы сотрудничества имеются в сфере кинематографии и продвижения наследия Великого шелкового пути через создание современных туристических кластеров и использование новых технологий.

"Полагаю, настало время активизировать совместные усилия в этой сфере и более эффективно координировать туристическую политику. Ранее высказывались предложения по развитию совместных туристических маршрутов по всему региону. Мы поддерживаем такие инициативы. Кроме того, предлагаем принять действенные меры по продвижению единого туристического бренда Центральной Азии. Правовой основой для наращивания сотрудничества может стать Соглашение о сотрудничестве в области туризма и создание единого туристического пространства стран Центральной Азии", – сказал Президент.

Глава государства поделился своими впечатлениями от посещения Центра исламской цивилизации в Ташкенте и поддержал инициативу Шавката Мирзиёева по превращению данного центра в общую площадку для проведения научно-исследовательских работ. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность усиления роли Совета национальных координаторов Как было отмечено далее, в условиях глобальной геополитической турбулентности особую значимость приобретают меры по укреплению региональной стабильности и безопасности.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал заключение договоров о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, назвав их важными шагами в этом направлении. Он также подчеркнул значение недавно подписанного Таджикистаном Договора о дружбе в XXI веке. По мнению Президента Казахстана, регион по-прежнему сталкивается с вызовами терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика и транснациональной преступности, и для их преодоления необходим согласованный подход. Как он полагает, ключевая работа в этой сфере должна вестись на уровне секретарей советов безопасности стран региона. В завершение Президент остановился на вопросах дальнейшего совершенствования формата Консультативных встреч.