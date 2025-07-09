В Мангистауской области стартовали пуско-наладочные работы на опреснительном заводе морской воды "Кендирли", передает BAQ.KZ. Это событие особенно важно для региона, где вопрос дефицита питьевой воды стоит остро десятилетиями: природных источников здесь нет, а основное водоснабжение обеспечивается за счёт Каспийского моря и технологии опреснения.

Очистка и опреснение морской воды проходит сложный процесс. В частности, "живительная влага" через водозабор, расположенный в море на расстоянии 730 метров от завода, поступает в колодец глубиной 12 метров. Далее с помощью насосов морская вода подается по трубопроводу на предприятие, - говорится в пресс-релизе АО НК "КазМунайГаз".

Согласно официальным данным, 9 июля на заводе "Кендирли" был запущен полный цикл технологического оборудования. В течение 72 часов специалисты будут тестировать и промывать производственные линии, по которым морская вода проходит все этапы очистки — от грубой фильтрации до обратного осмоса и реминерализации. После хлорирования готовая питьевая вода будет подаваться в резервуары.

Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"



Проектная мощность предприятия — до 50 тысяч кубометров воды в сутки. На первом этапе опреснённая вода будет компенсировать нехватку питьевой воды в городе Жанаозене. После всех необходимых анализов и лабораторных исследований воду начнут поставлять через трубопровод протяжённостью более 100 километров в коммунальное предприятие "Озенинвест", которое занимается распределением воды в городе.



Проект реализуется по поручению президента. После ввода в эксплуатацию завод будет передан в коммунальную собственность акимата Мангистауской области.