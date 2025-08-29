В рамках объявленного Главой государства "Года рабочих профессий" укрепляется материально-техническая база профессионально-технических колледжей. Один из таких учебных заведений - Мангистауский высший политехнический колледж имени Х. Узбекгалиева, который ежегодно готовит около 150 рабочих специалистов по 25 востребованным профессиям в соответствии с национальными и международными стандартами, передает BAQ.KZ.

Большая часть направлений связана с современными техническими и инженерными специальностями, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В колледже имени Х. Узбекгалиева прошел пресс-тур. В его рамках представители СМИ ознакомились с центрами компетенций и мастерскими колледжа, лабораториями мехатроники FESTO, электроники, 3D-прототипирования, инженерной графики CAD, робототехники, сетевого и системного администрирования, сварочных технологий, а также с производственными проектами студентов.

Учебное заведение вошло в число десяти базовых колледжей республики. В составе колледжа - 40 учебных кабинетов, 10 лабораторий и 10 специализированных мастерских. Образовательный процесс адаптирован к требованиям производственной среды, студентам предоставляется возможность осваивать профессиональные компетенции по международным стандартам.