Год рабочих профессий: Мангистауский колледж учит будущих инженеров и техников
В рамках объявленного Главой государства "Года рабочих профессий" укрепляется материально-техническая база профессионально-технических колледжей. Один из таких учебных заведений - Мангистауский высший политехнический колледж имени Х. Узбекгалиева, который ежегодно готовит около 150 рабочих специалистов по 25 востребованным профессиям в соответствии с национальными и международными стандартами, передает BAQ.KZ.
Большая часть направлений связана с современными техническими и инженерными специальностями, сообщает Центр общественных коммуникаций.
В колледже имени Х. Узбекгалиева прошел пресс-тур. В его рамках представители СМИ ознакомились с центрами компетенций и мастерскими колледжа, лабораториями мехатроники FESTO, электроники, 3D-прототипирования, инженерной графики CAD, робототехники, сетевого и системного администрирования, сварочных технологий, а также с производственными проектами студентов.
Учебное заведение вошло в число десяти базовых колледжей республики. В составе колледжа - 40 учебных кабинетов, 10 лабораторий и 10 специализированных мастерских. Образовательный процесс адаптирован к требованиям производственной среды, студентам предоставляется возможность осваивать профессиональные компетенции по международным стандартам.
"Мангистауский высший политехнический колледж имени Х. Узбекгалиева стал первым в регионе учебным заведением, прошедшим международную отраслевую аккредитацию. Наши специалисты готовятся в соответствии с национальными и международными стандартами. На базе колледжа функционирует IT-Hub, направленный на развитие IT-направлений. В учебном процессе используются методы BOPPS, CLIL, ИКТ, интерактивное обучение. Кроме того, студенты проходят производственную практику на крупнейших предприятиях региона. Среди них: АО "КазАзот", ТОО "Актауский машиностроительный завод", АО "КазТрансОйл", АО "Каскор-Машзавод", ТОО "Oil Services Company", ТОО "Актауский трансформаторный завод", ТОО "Мангистау-Имстальком", ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", ТОО "ADVER", Департамент по чрезвычайным ситуациям МО МЧС РК, ТОО "DCG Aktau", "Mediana Services Limited", ТОО "A2 DESIGN", ТОО "Каспийский завод опреснения воды", - отметила директор колледжа Зарипа Шолтанова.
