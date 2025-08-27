Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Эта инициатива направлена на повышение престижа труда специалистов, чьи знания и навыки являются основой стабильности и развития страны. Рабочие профессии формируют надежный фундамент в ключевых сферах - от промышленности и строительства до транспорта и энергетики. Истории представителей этих профессий лучше всего показывают, насколько они важны для ритма нашей повседневности.

Железная дорога - это артерия страны, а машинисты - те, кто поддерживает её ритм. Их труд невиден для большинства, но именно от них зависит бесперебойное движение поездов. Как выглядит эта работа изнутри, рассказал машинист из Караганды Ерслан Сатыбалды, передает BAQ.KZ.

- Расскажите о себе, как вы решили стать машинистом? Что повлияло на ваш выбор?

- Я вырос и учился на станции Караганда-Сортировочная, где большая часть жителей работает на железной дороге. С детства меня привлекала эта сфера, особенно профессия машиниста. Считаю её одной из самых ответственных и уважаемых.

После 9-го класса я поступил в Карагандинский высший политехнический колледж по специальности “Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте”. Позже продолжил обучение в Международном транспортно-гуманитарном университете по направлению “Транспорт, транспортная техника и технологии”.

В 2015 году начал работать слесарем по ремонту локомотивов, через год стал помощником машиниста. После 2,5 лет практики прошёл обучение и в 2019 году получил право самостоятельно управлять электровозом. С тех пор уже почти шесть лет работаю машинистом. В 2023 году повысил квалификацию до второго класса.

- Какие качества наиболее важны для машиниста?

- Главное качество для машиниста - это ответственность. Машинист управляет составом, в котором могут находиться сотни пассажиров или перевозиться ценный груз. Малейшая ошибка может привести к аварии. Существует выражение: "Машинист может исправить ошибку любого железнодорожника, но его ошибку исправит только восстановительный поезд".

Поэтому машинист должен быть внимательным, дисциплинированным, стрессоустойчивым и искренне любить свою работу.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Работа машиниста отличается от стандартного графика "с 9 до 18". В грузовом движении у нас ненормированный рабочий день, всё зависит от расписания и потока поездов.

Мы приходим в депо, проходим обязательный медосмотр, получаем маршрутный лист и инструктаж от дежурного по депо. Перед выездом проверяем техническое состояние локомотива - ходовую часть, тормоза, электрооборудование, системы безопасности.

В пути следования работа машиниста - это не просто управление поездом. Это постоянный контроль за приборами, за безопасностью и исправностью всего состава. Нужно вести поезд строго по расписанию и установленной скорости, внимательно следить за сигналами светофоров, предупреждениями, а также указаниями дежурных по станциям и диспетчера поездов.

- С какими трудностями приходится сталкиваться?

Как я уже говорил, на машинисте лежит огромная ответственность — это жизнь сотен пассажиров и сохранность тысяч тонн груза. Поэтому всегда нужно быть максимально сосредоточенным. Железная дорога — зона повышенной опасности: на путях могут неожиданно появиться помехи — животные, люди, автомобили на переездах. Бывают и неисправности локомотива прямо во время движения. Дополнительные сложности создают погодные условия: дождь, снег, бураны.

- Как изменилась профессия за последние годы?

- Профессия машиниста в последние годы благодаря компании изменилась только в лучшую сторону. На линию стали выходить новые локомотивы - такие как KZ8A и KZ4A, оснащённые современными приборами, системами автоведения и кондиционерами. Сегодня работа машиниста стала более технологичной: меньше физического труда, больше взаимодействия с приборами и автоматикой. Но при этом главные качества -внимание, ответственность и умение управлять поездом в любых условиях остаются такими же важными, как и раньше.

- Что бы вы посоветовали тем, кто только думает связать свою жизнь с железной дорогой?

- Тем, кто хочет связать свою жизнь с железной дорогой, я бы посоветовал в первую очередь относиться к этой профессии с уважением и большой ответственностью. Нужно искренне любить своё дело и быть готовым постоянно учиться новому, ведь железная дорога не стоит на месте и постоянно развивается. Здесь ценятся труд, дисциплина и преданность профессии. А ваш вклад будет действительно важен для всей страны, потому что железная дорога - это основа экономики и связующее звено для людей.