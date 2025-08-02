Год рабочих профессий: в Казахстане объявлен конкурс для журналистов
Приём заявок стартовал 1 августа.
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Корпоротивным фондом "Медиа дамыту қоры" при поддержке Министерства культуры и информации РК и Министерства труда и социальной защиты населения РК с 1 августа 2025 года объявлен прием заявок на конкурс, посвященный году рабочих профессий, передает BAQ.kz.
"Главная цель конкурса – показать граждан, ставших образцом для подражания своим добросовестным трудом, популяризация рабочих профессий и их деятельности, ценностей трудолюбия и профессионализма", - говорится на сайте Медиа дамыту қоры.
В конкурсе могут участвовать: журналисты, блогеры, контент-мейкеры, видеографы, мобилографы, фотокорреспонденты, теле- и радио работники, редакции СМИ и творческие коллективы по следующим номинациям:
Лучший видеоролик (Портрет человека труда);
Лучший телесюжет (Продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма);
Лучший фоторепортаж (Один день Мастера);
Лучший радиоинтервью (Интервью с Человеком труда);
Лучшая публицистическая статья (История успеха трудовой династии);
По каждой номинации будут определены 3 победителя.
Заявки принимаются до 15 сентября 2025 года, на сайте www.mdq.kz.
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