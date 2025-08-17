Год назад президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал спортивную сферу за коррупцию, неэффективное расходование средств и слабые результаты на международных аренах после чего был отправлен в отставку министр Ермек Маржикпаев и началась реформа управления отраслью. Новый министр Ербол Мырзабосынов запустил масштабное обновление кадров в регионах. Подробнее об этом в материале корреспондента BAQ.KZ.

Специальная комиссия

Именно с подачи нового министра была создана специальная комиссия, которая теперь согласовывает всех руководителей областных управлений спорта.

По словам министра Мырзабосынова, кандидаты оцениваются по ряду ключевых критериев, включая профессиональный опыт, стратегическое видение развития отрасли, а также знания в области спортивного менеджмента и науки.

"На сегодняшний день комиссия согласовала кандидатуры для Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Улытауской и Актюбинской областей, и шесть новых руководителей уже назначены. Кроме того, запускается процесс назначения президентов спортивных федераций, формируются кандидатуры и устанавливаются ключевые показатели их эффективности (KPI). Параллельно ведется работа по передаче в ведение Министерства региональных физкультурно-спортивных организаций, отвечающих за подготовку спортсменов для национальных сборных", - сообщил Мырзабосынов.

В течение года свои посты потеряли более десяти начальников региональных департаментов, а на их место пришли как профессиональные управленцы, так и известные спортсмены.

Так, олимпийский чемпион Серик Сапиев возглавил управление спорта Карагандинской области, в Павлодарской области руководителем стал борец Азамат Имашев, а в Северо-Казахстанской области и. о. начальника управления в марте был назначен заслуженный мастер спорта Адильхан Сагындыков.

В Алматы в начале 2025 года руководителем управления спорта стал Дархан Нурханулы, ранее работавший в акимате города.

Цифровизация для прозрачности

Для того, чтобы сделать систему прозрачнее и контролирумее также запущена концепция цифровизации отрасли через платформу E‑спорт: единый реестр спортсменов и тренеров, электронный календарь и реестр инфраструктуры,

Также ключевым стало перемещение образовательных и тренировочных учреждений из регионального подчинения в структуру министерства, что ещё больше укрепляет управленческую вертикаль