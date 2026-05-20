Кто может стать вице-президентом? Депутат озвучила ключевые требования
Депутат Мажилиса Унзила Шапак высказалась по поводу введения института вице-президента, заявив, что его основная задача — обеспечение стабильности и преемственности управления в период транзита власти, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам депутата, вице-президент не будет руководить отдельным государственным органом и станет выполнять представительские функции по поручению Президента.
«Вице-президент не будет напрямую управлять каким-либо государственным органом. Он станет лицом, представляющим Президента. Поэтому его правовой статус будет отличаться от статуса должностных лиц других государственных институтов. Этот статус будет определён в Конституционном законе, а затем уточнён специальными нормативными актами», — заявила Унзила Шапак.
По её словам, введение института вице-президента обусловлено исторической и политической необходимостью.
«Этот институт существует во многих государствах. Его основная цель — обеспечение непрерывности системы управления в период перехода власти от одного руководства к другому», — отметила депутат.
Также она напомнила, что согласно действующей Конституции вторым лицом в государстве после Президента считается председатель Сената, однако в новой системе эти полномочия перейдут к вице-президенту.
«В случае добровольной отставки Президента, невозможности исполнения им обязанностей по состоянию здоровья либо его отстранения от должности временно исполняющим обязанности Президента станет вице-президент. Согласно Конституции, он должен в течение недели принести присягу и вступить в должность. В течение двух месяцев должны быть проведены выборы. Это необходимо для обеспечения стабильности власти в переходный период», — сказала она.
По словам депутата, конкретные направления, по которым вице-президент будет представлять Президента, будут уточнены в последующих нормативно-правовых документах.
Кроме того, Унзила Шапак отметила, что требования к кандидату на пост вице-президента во многом схожи с требованиями к Президенту.
«Вице-президент должен быть гражданином Казахстана, уроженцем страны, проживать в Казахстане последние 15 лет, свободно владеть казахским языком и иметь высшее образование. Однако требование о наличии не менее пяти лет стажа государственной службы, которое предъявляется к кандидатам в Президенты, на вице-президента распространяться не будет», — заявила депутат.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности назначения женщины на пост вице-президента, депутат Мажилиса подчеркнула, что Конституция не предусматривает никаких ограничений по половому признаку.
«Конституция не допускает дискриминации по признаку пола или социального происхождения. Поэтому женщина может быть назначена на эту должность. Если кандидат соответствует установленным требованиям, можно рассматривать кандидатуру любой женщины-гражданки, находящейся во власти», — сказала Унзила Шапак.
