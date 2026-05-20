Кто может стать вице-президентом? Депутат озвучила ключевые требования

Депутат Мажилиса Унзила Шапак высказалась по поводу введения института вице-президента, заявив, что его основная задача — обеспечение стабильности и преемственности управления в период транзита власти, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, вице-президент не будет руководить отдельным государственным органом и станет выполнять представительские функции по поручению Президента.

«Вице-президент не будет напрямую управлять каким-либо государственным органом. Он станет лицом, представляющим Президента. Поэтому его правовой статус будет отличаться от статуса должностных лиц других государственных институтов. Этот статус будет определён в Конституционном законе, а затем уточнён специальными нормативными актами», — заявила Унзила Шапак.

По её словам, введение института вице-президента обусловлено исторической и политической необходимостью.

«Этот институт существует во многих государствах. Его основная цель — обеспечение непрерывности системы управления в период перехода власти от одного руководства к другому», — отметила депутат.

Также она напомнила, что согласно действующей Конституции вторым лицом в государстве после Президента считается председатель Сената, однако в новой системе эти полномочия перейдут к вице-президенту.

«В случае добровольной отставки Президента, невозможности исполнения им обязанностей по состоянию здоровья либо его отстранения от должности временно исполняющим обязанности Президента станет вице-президент. Согласно Конституции, он должен в течение недели принести присягу и вступить в должность. В течение двух месяцев должны быть проведены выборы. Это необходимо для обеспечения стабильности власти в переходный период», — сказала она.

По словам депутата, конкретные направления, по которым вице-президент будет представлять Президента, будут уточнены в последующих нормативно-правовых документах.

Кроме того, Унзила Шапак отметила, что требования к кандидату на пост вице-президента во многом схожи с требованиями к Президенту.

«Вице-президент должен быть гражданином Казахстана, уроженцем страны, проживать в Казахстане последние 15 лет, свободно владеть казахским языком и иметь высшее образование. Однако требование о наличии не менее пяти лет стажа государственной службы, которое предъявляется к кандидатам в Президенты, на вице-президента распространяться не будет», — заявила депутат.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности назначения женщины на пост вице-президента, депутат Мажилиса подчеркнула, что Конституция не предусматривает никаких ограничений по половому признаку.