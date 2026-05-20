В Шахтинске подросток погиб при попытке заправить мотоцикл

В городе Шахтинск Карагандинской области подросток погиб в результате пожара, возникшего во время попытки заправить мотоцикл. Ещё двое несовершеннолетних получили ожоги и были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области, чрезвычайное происшествие произошло 19 мая в одном из гаражей на улице Молодежной.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 20:27. Внутри гаража загорелись деревянная обшивка крыши, бывшие в употреблении вещи, а также горючие части двух мотоциклов. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело подростка 2008 года рождения. Также двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения с ожогами различной степени были доставлены в больницу бригадой скорой помощи.

По факту произошедшего Департамент по чрезвычайным ситуациям зарегистрировал уголовное дело.