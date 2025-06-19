Британский актёр и режиссёр Энди Серкис станет специальным гостем и хэдлайнером Comic Con Astana-2025 — самого масштабного фестиваля поп-культуры в СНГ. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передаёт BAQ.KZ.
Фестиваль пройдёт с 9 по 13 июля и впервые объединит сразу две крупные площадки - стадион "Астана-Арена" и "Барыс-Арена". Организаторы обещают яркую программу с участием звёзд мирового уровня, международным турниром по киберспорту и погружением в атмосферу аниме, видеоигр и комиксов.
Энди Серкис - один из главных новаторов современного кино. Он считается пионером в сфере технологий захвата движения (motion capture). На его счету - культовые персонажи, ставшие визитными карточками цифровой эпохи. Кроме актёрской карьеры, Серкис успешно работает как режиссёр.
Что ещё будет на Comic Con Astana-2025?
Помимо звёздных гостей, фестиваль предложит:
- Международный турнир по Tekken 8 в рамках TEKKEN World Tour 2025 с участием более 90 игроков и призовым фондом в 400 000 тенге;
- Выступления про-геймеров по Street Fighter 6, Guilty Gear Strive и Dragon Ball FighterZ;
- Гейм-зону с современной и ретро-техникой (от PlayStation 5 до SEGA и Nintendo);
- Стенд Retro Genesis с возможностью протестировать консоли нового поколения для классических игр;
- Эксклюзивный мерч, встречи с блогерами и более 1000 игр в библиотеке интерактива;
- Атмосферную Otaku Zone для фанатов аниме, манги, моды и дорам.
Comic Con Astana проводится с 2019 года и уже стал международной платформой для киноманов, геймеров, художников и фанатов культуры.
В разные годы хэдлайнерами фестиваля были Мадс Миккельсен, Шон Ганн, Майкл Рукер и другие.
В 2025 году Comic Con обещает стать самым масштабным событием в своей истории.