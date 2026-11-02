Гололёд и заморозки: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 2 ноября объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют туман, осадки, гололёд, сильный ветер и ночные заморозки. В ряде регионов также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. По данным «Казгидромета», в Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют дождь со снегом и гололёд. В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Ночные заморозки ожидаются в Алматинской области — до 1–6 градусов, а в области Жетісу — до 3–8 градусов.

Особое внимание синоптики обращают на пожарную опасность. Чрезвычайный уровень сохраняется в Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областях, а также в отдельных районах Жетісу и области Ұлытау.

Высокая пожарная опасность прогнозируется также в Алматы и Шымкенте, а также в ряде районов других областей. Водителям рекомендуют учитывать погодные условия, особенно на участках с туманом и гололёдом.