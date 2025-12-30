  • 30 Декабря, 11:49

Гололёд парализовал трассу Караганда – Астана

Трассу Караганда – Астана закрыли в целях безопасности.

Сегодня, 10:54
АВТОР
В связи с резким ухудшением погодных условий и усилением осадков временно закрыта автодорога республиканского значения на направлении КарагандаАстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Для обеспечения безопасности граждан личный состав батальона патрульной полиции департамента полиции переведён на усиленный режим несения службы. Сотрудники задействованы в регулировании дорожной обстановки и контроле за соблюдением мер безопасности.

Полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать сложные погодные условия, по возможности отказаться от дальних поездок и строго соблюдать правила дорожной безопасности. Водителям рекомендуют следить за официальной информацией о состоянии автодорог.

