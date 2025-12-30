Гололёд парализовал трассу Караганда – Астана
Трассу Караганда – Астана закрыли в целях безопасности.
В связи с резким ухудшением погодных условий и усилением осадков временно закрыта автодорога республиканского значения на направлении Караганда – Астана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Для обеспечения безопасности граждан личный состав батальона патрульной полиции департамента полиции переведён на усиленный режим несения службы. Сотрудники задействованы в регулировании дорожной обстановки и контроле за соблюдением мер безопасности.
Полиция обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать сложные погодные условия, по возможности отказаться от дальних поездок и строго соблюдать правила дорожной безопасности. Водителям рекомендуют следить за официальной информацией о состоянии автодорог.
