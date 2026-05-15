Голоса нового поколения: в Астане подвели итоги конкурса имени Розы Баглановой

В Астане завершился Международный вокальный конкурс имени Розы Баглановой, передает BAQ.kz.

Гала-концерт прошёл на сцене Қазақконцерт имени Роза Багланова, где выступили артисты и лауреаты конкурса.

Обладателем Гран-при стал Медет Орынбаев. Первое место заняла Меруерт Желдибаева, второе место получил Сакен Алимханов. Третье место разделили Эльвира Мамытова и Аян Байжигит.

Концерт открылся знаменитой песней "Ах, Самара-городок", которая входила в репертуар Роза Багланова. В праздничной программе приняли участие заслуженный деятель Казахстана Женис Искакова, отличник культуры РК Перизат Турарова, лауреат международных конкурсов Асылхан Шалкаров, а также артисты "Қазақконцерта".

Победителям конкурса вручили дипломы, а всем участникам – сертификаты. Кроме того, специальные призы от семьи Розы Баглановой получили Айназ Рахимзадэ, Инна Троян, Мухаддас Алиева и обладатель Гран-при Медет Орынбаев.

Во время вечера прозвучали известные произведения из репертуара Розы Баглановой. Организаторы отметили, что конкурс направлен на поддержку молодых исполнителей и популяризацию творческого наследия легендарной певицы.