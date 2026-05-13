Вашингтон и Киев подготовили проект меморандума о новом оборонном сотрудничестве, передает BAQ.kz со ссылкой на BILD.

Документ может открыть Украине возможность экспортировать свои военные технологии в США, а также совместно с американскими компаниями производить беспилотники.

По данным источников, проект соглашения разработали Госдепартамент США и посольство Украины. Интерес к украинским разработкам вырос после того, как украинская сторона помогла союзникам США на Ближнем Востоке сбивать иранские дроны Shahed. Такие же беспилотники Россия использует для атак на украинские города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас почти 20 стран на разных этапах сотрудничают с Украиной в сфере оборонных технологий. Уже подписаны четыре соглашения.

Отметим, что Украина планирует в 2026 году выйти на оборонное производство объёмом около 55 млрд долларов. Однако внутри страны на закупку вооружений смогут выделить примерно 15 млрд долларов. Поэтому Киев активно ищет партнёров за рубежом и новые рынки.

Кроме того, один из украинских производителей планирует выпустить в 2026 году более 3 миллионов FPV-дронов. Для сравнения, США в 2025 году произвели около 300 тысяч таких беспилотников.

Ранее сообщалось, что Украина и страны Европы обсудят создание совместной системы ПВО.

