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  • Голова двухлетнего ребенка застряла между прутьями лестничных перил в Актобе

Голова двухлетнего ребенка застряла между прутьями лестничных перил в Актобе

Сотрудники МЧС спасли ребенка.

15 Июля 2026, 08:09
АВТОР
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МЧС РК 15 Июля 2026, 08:09
15 Июля 2026, 08:09
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Фото: МЧС РК

В городе Актобе, в жилом массиве Каргалы, спасатели оперативно пришли на помощь двухлетнему ребенку.

Мальчик 2023 года рождения, во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Оперативно-спасательного отряда. Используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.

Мальчик не пострадал и был передан родителям.

МЧС напоминает родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.

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