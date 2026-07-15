Голова двухлетнего ребенка застряла между прутьями лестничных перил в Актобе
Сотрудники МЧС спасли ребенка.
15 Июля 2026, 08:09
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15 Июля 2026, 08:0915 Июля 2026, 08:09
176Фото: МЧС РК
В городе Актобе, в жилом массиве Каргалы, спасатели оперативно пришли на помощь двухлетнему ребенку.
Мальчик 2023 года рождения, во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Оперативно-спасательного отряда. Используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.
Мальчик не пострадал и был передан родителям.
МЧС напоминает родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.
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