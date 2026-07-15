Голова двухлетнего ребенка застряла между прутьями лестничных перил в Актобе

В городе Актобе, в жилом массиве Каргалы, спасатели оперативно пришли на помощь двухлетнему ребенку.

Мальчик 2023 года рождения, во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Оперативно-спасательного отряда. Используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.

Мальчик не пострадал и был передан родителям.

МЧС напоминает родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.