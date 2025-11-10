В рамках Игр исламской солидарности в Эр-Рияде глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел встречу с президентом Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии, министром спорта Его Королевским Высочеством Принцем Абдулазизом Бин Турки Аль-Фейсал Аль Саудом, передает BAQ.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Стороны обсудили укрепление спортивного сотрудничества, обмен опытом в организации мероприятий, а также перспективы взаимодействия в различных видах спорта. Особое внимание уделялось итогам совместных учебно-тренировочных сборов сборных Казахстана и Саудовской Аравии в Астане, успешные результаты которых были продемонстрированы на юношеских Азиатских играх в Бахрейне.

На встрече также обсудили возможность официального визита делегации НОК Саудовской Аравии в Казахстан и проведения совместных учебно-тренировочных сборов, включая зимние виды спорта.

Отдельное внимание было уделено развитию бокса. Стороны обсудили выборы президента международной федерации World Boxing, и Саудовская Аравия выразила готовность поддержать кандидатуру Геннадия Головкина.

В завершение встречи стороны договорились продолжать наращивать двустороннее спортивное сотрудничество.