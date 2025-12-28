Казахстанский боксёр Геннадий Головкин встретился с футболистом Криштиану Роналду и опубликовал видео их короткого общения в Instagram, передает BAQ.KZ. На кадрах Роналду тепло поприветствовал Головкина, сказав: "Рад видеть тебя".

В ходе разговора Головкин отметил, что не исключает проведения ещё одного боя в следующем году. 43-летний спортсмен официально не завершал карьеру и ранее заявлял о готовности вернуться на ринг при наличии интересного предложения. Роналду поздравил казахстанца с Новым годом и пожелал ему удачи.

Головкин и Роналду знакомы давно — в 2020 году они уже проводили совместную тренировку и делились опытом. В эти дни оба находятся в Эр-Рияде: Роналду выступает за саудовский клуб "Аль-Наср", с которым недавно продлил контракт до 2027 года, а Головкин, ныне президент международной федерации World Boxing, посетил один из главных боксёрских вечеров.