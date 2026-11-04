Google может лишить школьников доступа к поиску из-за отказа от искусственного интеллекта

Американские школы, которые полностью откажутся от искусственного интеллекта Google, рискуют оставить учеников без доступа к поисковику компании через школьные аккаунты. Новые правила вызвали критику педагогов и экспертов, обвинивших технологического гиганта в давлении на образовательные учреждения.

Как сообщает AP, компания объявила об изменении правил доступа к своим сервисам для учащихся американских школ.

Теперь школьные администраторы смогут самостоятельно включать или отключать отдельные инструменты, включая чат-бот Gemini, Gemini Notebook и поиск Google. По умолчанию все эти функции будут отключены, пока школа не разрешит их работу.

Но возникла проблема. Поисковая система Google уже связана с искусственным интеллектом. Поэтому полный отказ от таких технологий означает и потерю доступа к поиску через школьные аккаунты.

«Мы считаем, что школы должны контролировать применение искусственного интеллекта в классах», - заявил вице-президент Google по вопросам образования Крис Филлипс.

Почему решение вызвало возмущение

В августе Google автоматически включил Gemini для многих школьников, пользующихся Google Classroom. Это вызвало недовольство родителей, учителей и специалистов по развитию детей.

После критики компания решила предоставить школам больше возможностей для самостоятельного управления сервисами. Но привязка поиска к искусственному интеллекту вновь вызвала вопросы.

Бывшая председатель Федеральной торговой комиссии США Лина Хан обвинила Google в злоупотреблении положением на рынке.

«Google использует свою монополию в поиске, чтобы принуждать школы к принятию искусственного интеллекта», - написала она в социальных сетях.

Исполнительный директор организации по защите прав детей Fairplay Джош Голин считает, что подобная политика может обернуться против самой компании. Он призвал школы рассмотреть другие поисковые системы, уделяющие больше внимания конфиденциальности.

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе уже действуют временные запреты на генеративный искусственный интеллект в начальных и средних школах. Власти изучают вопросы безопасности и разрабатывают правила его применения.

Что предлагает Google взамен

Компания намерена сделать поиск более ориентированным на обучение. Вместо готового ответа на домашнее задание система будет предлагать школьникам пошаговые объяснения и вопросы, побуждающие самостоятельно искать решение.

По данным Google, платформой Classroom пользуются около 150 млн учеников и преподавателей по всему свету.

Новые правила касаются школьных учетных записей и не означают отключения поисковика Google для всех детей. Сроки их введения компания