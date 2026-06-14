Горбатого кита спасли из сетей в Баренцевом море

В Баренцевом море удалось освободить краснокнижного горбатого кита, который ранее запутался в веревке у острова Кильдин.

Как псообщает "Коммерсант", веревка опутала грудные плавники животного, из-за чего кит мог двигаться только за счет хвоста и корпуса.

Это делало его передвижение медленным, но одновременно помогло спасателям аккуратно приблизиться к нему и провести операцию.

Разрешение на распутывание кита накануне выдал Росприроднадзор.