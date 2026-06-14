Горбатого кита спасли из сетей в Баренцевом море
Кит запутался в веревке.
Сегодня 2026, 01:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:51Сегодня 2026, 01:51
94Фото: Коммерсант
В Баренцевом море удалось освободить краснокнижного горбатого кита, который ранее запутался в веревке у острова Кильдин.
Как псообщает "Коммерсант", веревка опутала грудные плавники животного, из-за чего кит мог двигаться только за счет хвоста и корпуса.
Это делало его передвижение медленным, но одновременно помогло спасателям аккуратно приблизиться к нему и провести операцию.
Разрешение на распутывание кита накануне выдал Росприроднадзор.
Самое читаемое
- КНБ подтвердил задержание полковника Талгата Муслимова
- На месте снесенного Наримановского рынка в Костанае обещали школу: что происходит с землей сейчас?
- Новый химический гигант появится в Кызылординской области
- "9 ударов за 40 секунд": родные рассказали подробности убийства 12-летнего подростка
- Пожизненного оказалось мало: экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы