В микрорайоне ПК "Горный гигант" в предгорьях Алматы демонтированы два самовольно построенных дома, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает Управление градостроительного контроля города.

Собственник начал строительство на участках №2767 и 2768 без разрешительных документов. Кроме того, при прокладке дороги к стройплощадке был нарушен природный ландшафт — произошло вмешательство в склон, что повлекло за собой разрушение экосистемы.

Управление выдало предписание об устранении нарушений и восстановлении земель в первоначальное состояние. Однако требования выполнены не были, после чего ведомство подало иск в суд.

17 октября 2024 года Медеуский районный суд Алматы удовлетворил иск. Постановление было направлено в департамент юстиции. В итоге, собственник добровольно снес объекты во исполнение решения суда.