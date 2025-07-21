Горный склон подрезали ради стройки незаконных домов в Алматы
В предгорьях Алматы снесли два незаконных дома.
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В микрорайоне ПК "Горный гигант" в предгорьях Алматы демонтированы два самовольно построенных дома, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает Управление градостроительного контроля города.
Собственник начал строительство на участках №2767 и 2768 без разрешительных документов. Кроме того, при прокладке дороги к стройплощадке был нарушен природный ландшафт — произошло вмешательство в склон, что повлекло за собой разрушение экосистемы.
Управление выдало предписание об устранении нарушений и восстановлении земель в первоначальное состояние. Однако требования выполнены не были, после чего ведомство подало иск в суд.
17 октября 2024 года Медеуский районный суд Алматы удовлетворил иск. Постановление было направлено в департамент юстиции. В итоге, собственник добровольно снес объекты во исполнение решения суда.
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