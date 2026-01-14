Депутат Мажилиса Парламента РК Максим Рожин по итогам рабочей поездки в город Алатау сообщил о ключевых проблемах и перспективах развития нового города, передает BAQ.KZ.

По его словам, Алатау сталкивается с рядом застарелых вопросов, которые перешли "по наследству" после расширения городской территории, однако будущий статус города должен значительно ускорить их решение.

Как отметил депутат, накануне он провёл встречи с активом города, депутатами и акимом Алатау. В ходе обсуждений особое внимание было уделено инфраструктурным и земельным вопросам.

"Есть застарелые проблемы, которые по наследству пришли, при соединённой территории вошли в состав города. Там есть застарелые проблемы. Акимат занимается этими проблемами. Сегодня в работу принимается законопроект, предусматривающий особый статус для города Алатау ө город прямого подчинения Правительству. Это позволит ускорить принятие решений и финансирование инфраструктурных проектов. У города большие планы", — сообщил Максим Рожин.

Максим Рожин подчеркнул, что новый статус требует и нового темпа управленческих решений. По его словам, некоторые существующие подходы могут не соответствовать задачам опережающего развития.

"Чтобы соответствовать статусу опережающего развития, нужно опережающее время решения. Решения, которые сегодня у нас сложились как данность, они, может быть, даже где-то могут не подходить", — заявил депутат.

Отдельно в ходе встреч поднимался вопрос земли, вошедшей в состав города, и обязательств перед гражданами, ранее получившими участки.

"Акимат тоже говорит, что было бы хорошо в этом законопроекте учесть ряд моментов, в том числе решение вопросов по земле, потому что по вошедшим территориям есть требования к урегулированию проблем с землями, выделенными людям. Это застарелые проблемы, пришедшие по наследству", — пояснил мажилисмен.

Говоря о будущем Алатау, депутат сделал акцент на цифровом развитии города, подчеркнув, что речь идёт не о технологической "романтике", а о рациональном управлении.

"Цифровой город - это полностью цифровое управление, управление статистическими данными. Сегодня некоторые регионы приезжают и показывают две статистики: официальную и фактическую. Я думаю, таких проблем там быть не должно. Цифровизация не сводится к внедрению модных решений вроде беспилотного транспорта. Беспилотное такси - это романтика, к этому нужно приходить взвешенно. Это, в первую очередь, про рациональное, с наименьшими затратами управление городом", — сказал он.

В заключение он отметил, что главной целью цифрового развития остаётся комфорт жителей.