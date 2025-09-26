Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, новый статус предполагает создание особой институциональной среды для ускоренного социально-экономического развития города, привлечение инвестиций в высокотехнологичные отрасли и внедрение инноваций в различные сферы.

Для управления процессами будет создан Совет по развитию города Алатау и государственный фонд "Alatau City Authority" (АСА), который займётся координацией и реализацией проектов.

До конца 2025 года в Мажилис будет внесён проект конституционного закона, определяющий правовые основы специального статуса города. Он предусматривает особый порядок регулирования в сферах:

градостроительства и Smart City;

цифровых и финансовых технологий, включая токенизацию, Web3, AI, DeFi и криптофинансовые сервисы;

образования, здравоохранения, биотехнологий и робототехники;

жилищных и трудовых отношений, миграции и привлечения иностранной рабочей силы;

налоговой и инвестиционной политики, включая гарантии стабильности для инвесторов.

Правительству поручено до 2026 года утвердить концепцию функционирования правового режима Алатау и привлечь инвестиции от частных и суверенных фондов, в том числе через международные договоры.