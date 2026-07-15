Город будут охлаждать: в Алматы усилят полив дорог из-за экстремальной жары
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В Алматы в связи с прогнозируемой аномальной жарой усилят полив улиц и организуют аэрацию воздуха. По данным РГП «Казгидромет», с 16 по 20 июля температура воздуха в городе местами достигнет +42 градусов, впервые в этом сезоне превысив отметку +40°C. Как сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, в самые жаркие часы на городские улицы выйдут 16 колонн специальной техники, которые будут поливать проезжую часть и распылять воду в воздух.
Работы охватят более 128 магистральных улиц и участков с интенсивным пешеходным движением. Кроме того, в ежедневном режиме продолжится санитарная уборка города. Для мойки дорог, тротуаров, остановочных павильонов и других объектов городской инфраструктуры задействовано свыше 500 единиц специализированной техники.
В акимате пояснили, что аэрация и полив помогут снизить температуру воздуха у дорожного покрытия, уменьшить запыленность, сократить нагрев асфальта и снизить температурную нагрузку на дорожную инфраструктуру во время экстремальной жары.
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