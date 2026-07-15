Совместная операция правоохранительных органов Казахстана, Турции и Грузии позволила задержать участников транснациональной организованной преступной группы, причастных к ряду тяжких преступлений. Расследование началось после убийства гражданина Казахстана в Стамбуле, передает BAQ.KZ.

По данным МВД, в Стамбуле был застрелен гражданин Казахстана Исмаилов. Благодаря взаимодействию правоохранительных органов трех стран преступление удалось оперативно раскрыть, а двоих непосредственных исполнителей задержать.

В ходе расследования следствие установило мотив преступления, а также личности предполагаемых организатора и заказчика убийства. По информации ведомства, они являются представителями транснациональной криминальной среды и находятся в международном розыске.

Задержания прошли сразу в нескольких странах

Полученные в ходе расследования сведения помогли раскрыть и другие тяжкие преступления, совершенные участниками этой преступной группы на территории страны.

В Алматы задержали одного из предполагаемых киллеров, которого подозревают в покушении на убийство местного жителя в августе 2025 года. У него изъяли пистолет, использованный при совершении преступления. Расследование по этому эпизоду завершено, уголовное дело передано в суд.

Как сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, совместно с коллегами из Турции и Грузии была проведена поэтапная специальная операция по задержанию участников транснациональной ОПГ сразу на территории трех государств.

Следствие продолжается

В Алматы также задержали группу лиц, которым вменяют причастность к нескольким вооруженным нападениям. По данным следствия, целью преступлений было установление криминального влияния на бизнес отдельных представителей диаспоральных групп.

Одновременно в Грузии задержаны фигуранты, связанные с международными преступными структурами и подозреваемые в совершении ряда тяжких преступлений.

Работа по сбору доказательств продолжается. Следствие устанавливает всех участников преступной схемы, а также принимает меры для привлечения к ответственности предполагаемого организатора группировки, который в настоящее время отбывает наказание в США за покушение на убийство журналистки.

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