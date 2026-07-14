В Алматы среди строительного мусора нашли спрятанное ружье
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В Алматы сотрудники полиции обнаружили спрятанное гладкоствольное ружье с измененными идентификационными номерами.
Опасную находку сделали сотрудники криминальной полиции и Управления полиции Жетысуского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оружие нашли среди строительного мусора в районе улицы Жансугурова.
Ружье было тщательно спрятано – его обмотали красной футболкой и строительным мешком.
Изъятое оружие направили на судебную экспертизу. Специалистам предстоит установить, пригодно ли оно для стрельбы, определить его происхождение и выяснить, могло ли ружье использоваться при совершении других преступлений.
По факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к сокрытию оружия.
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