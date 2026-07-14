В Алматы среди строительного мусора нашли спрятанное ружье

В Алматы сотрудники полиции обнаружили спрятанное гладкоствольное ружье с измененными идентификационными номерами.

Опасную находку сделали сотрудники криминальной полиции и Управления полиции Жетысуского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оружие нашли среди строительного мусора в районе улицы Жансугурова.

Ружье было тщательно спрятано – его обмотали красной футболкой и строительным мешком.

Изъятое оружие направили на судебную экспертизу. Специалистам предстоит установить, пригодно ли оно для стрельбы, определить его происхождение и выяснить, могло ли ружье использоваться при совершении других преступлений.

По факту незаконного обращения с оружием возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к сокрытию оружия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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