Глава государства в режиме телемоста принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, передает BAQ.kz.

В частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте. По магистральным сетям протяженностью 409 километров будет транспортироваться 32 800 кубометров "голубого топлива" в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.

Напомним, 27 июля 2021 года Указом Главы государства Косшы был присвоен статус города областного значения.