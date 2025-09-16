  • 16 Сентября, 18:59

Город Косшы официально подключили к природному газу

Фото: Akorda.kz.

Глава государства в режиме телемоста принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, передает BAQ.kz.

В частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте. По магистральным сетям протяженностью 409 километров будет транспортироваться 32 800 кубометров "голубого топлива" в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.

Напомним, 27 июля 2021 года Указом Главы государства Косшы был присвоен статус города областного значения.

