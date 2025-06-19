Костанайцы уже более десяти лет ждут появления обещанных велодорожек, продолжая верить заявлениям акимов. В этом году глава города снова заверил, что строительство вот-вот начнётся, даже озвучил сумму, заложенную в бюджет. Однако на деле не готова даже проектно-сметная документация, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Велодорожек пока не видно...

Профессиональные велосипедисты и велолюбители Костаная вновь бьют тревогу. Весна и лето в этом году выдались в регионе особенно жаркими, поэтому пересесть на железного коня с душных автобусов или автомобилей - милое дело. Велосипеды экономичнее и экологичнее в обслуживании, а с учетом автомобильных пробок, которые заставляют костанайцев часами терять время, часто становятся еще и более скоростным видом транспорта.

На этот год велосипедисты возлагали особые надежды. Ведь в начале года аким Костаная на очередном аппаратном совещании заявил, что в областном центре появится целых 40 километров бесшовных велодорожек. Их хотели соединить со всеми ключевыми проспектами и большими улицами, а начать строительство планировалось уже в этом году.

"Самую большую велодорожку хотим создать в микрорайоне Кунай. Бесшовная велодорожка должна пересекаться со светофорами и соединить город с пр. Аль-Фараби, пр. Абая и другими улицами. По планам, мы заложили 36, 6 километров велодорожки, но в реальности она, скорее всего, будет еще длиннее. На эти цели мы заложили 264 млн тенге из городского бюджета", - сказал в январе этого года аким областного центра.

Аким уточнил, что почти 40-километровую велодорожку планируют завершить лишь к 2029 году. В этом же году обещают начать строительство первых 18 километров - в микрорайоне Кунай, новой жилой зоне Костаная. Район расположен примерно в 15 километрах от въезда в город, за садовыми обществами вдоль трассы на Рудный, и обслуживается всего одним автобусом. Поэтому намерение соединить Кунай с основными улицами областного центра с помощью велодорожки жители восприняли с большим энтузиазмом.

"Идея отличная. Специальная велодорожка помогла бы не только жителями нового микрорайона безопасно добираться до своих домов, но и дачникам. Ведь в той стороне как раз основные садовые общества. Правда, не видно, чтобы идею строительства такой масштабной велодорожки начали реализовывать. Я часто езжу на велосипеде вдоль проезжей трассы в Рудный, никаких работ с начала весны там не видел", - делится впечатлениями велосипедист со стажем Антон Бойченко.

Другой велолюбитель Аркадий Маниязов отмечает, что тоже не наблюдает никаких преобразований в сторону развития велосипедной инфраструктуры.

"Пока что все осталось на уровне разговоров, а кататься в городе реально негде. Единственная велодорожка, которая оборудована, как положена со знаком велосипедов на самой дорожке и рядом - идет от микрорайона Аэропорт. Ее построили совсем недавно, но популярностью она не пользуется, потому что это окраина города, и обрывается она на улице Станционной, которая тоже ведет на окраину. В общем, неперспективное направление для велосипедистов", - констатирует костанайский велолюбитель.

Чтобы выяснить, какие велосипедные дорожки в Костанае считаются официальными, где они распложены и когда начнут строить новые, которые власти города обещали в этом году, мы обратились за комментарием в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

"В настоящее время в городе Костанай велодорожки имеются вдоль дороги, соединяющей микрорайон Аэропорт и район Костанай-2, в районе сквера триатлон-парка и набережной "Шагала" и в районе сквера по улице Арыстанбекова", - ответила заместитель руководителя этого ведомства Жаухар Бимендина.

Мы посетили все перечисленные места. предназначенные для комфортного велопровождения.

Велосипедная дорожка проложена вдоль трассы, соединяющей улицу Уральскую в микрорайоне Аэропорт с улицей Станционной в районе Костанай-2. Она обозначена как на покрытии, так и соответствующим дорожным знаком. Эту велодорожку заложили ещё два года назад в рамках реконструкции автодороги, которую в акимате тогда представили как решение для разгрузки трафика и улучшения транспортной доступности двух отдалённых районов города.

"К концу этого года все работы закончим. Дорога будет от ул. Уральской до ул. Станционной шириной 16 метров. По 8 метров для каждой полосы движения, плюс еще 3 метра под зеленую зону, 1,5 метра под велосипедную дорожку и 1,5 метра под пешеходную зону", - комментировал ход ремонта осенью 2023 года представитель подрядной организации ТОО "Арвис" Рустам Албагачиев.

Подрядчик выполнил своё обещание: дорога была построена в срок, вместе с пешеходной зоной и велодорожкой. Однако, по словам самих велосипедистов, польза от неё минимальна - объект находится на самой окраине города. Велодорожка в триатлон-парке и на набережной "Шагала" оказалась слишком короткой и ещё и разделена тротуаром, из-за чего невозможно проехать от сквера к набережной без препятствий.

А в сквере по улице Арыстанбекова, который также расположен далеко от центра, ситуация ещё запутаннее: там две дорожки, одна из которых обозначена значком бегуна, а вторая вообще без каких-либо знаков.

Если одна предназначена для бега, а вторая - для пешеходов, то где, собственно, та самая велодорожка, о которой говорят в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная?

Голоса велосипедистов

Между тем руководитель местного велосообщества "Поездка выходного дня", организующего поездки на велосипедах по Костанайской области Олег Калинин сообщил, что кататься в городе негде.

"Велодорожка, соединяющая микрорайона Аэропорт и район Костанай-2, абсолютна непопулярна. На ней катается 0,1% процента велосипедистов. Сколько в том районе бываю, никогда людей на ней вижу. К тому же она короткая и никуда не ведет, а нужна велодорожка, чтобы через весь Костанай можно было проехать", - отмечает Калинин.

По его словам, в триатлон-парка и набережной ситуация с велодорожкой еще хуже. Во-первых, она не обозначена дорожным знаком, значок велосипеда есть только на самой дорожке. Но это противоречит правилам дорожного движения. Во-вторых, всегда перегружена пешеходами, которые не обращают внимания ни на велосипедистов, ни на знаки.

"Вы посетите триатлон-парк вечером, на велодорожке ступить негде от пешеходов. Постоянно приходится делать замечания. И так как она не обозначена специальным дорожным знаком, если не дай бог, кого-нибудь собьешь, еще и сам виноват будешь. Плюс она все кривая. Когда едешь по ней к набережной, упираешься в тротуар, получается нужно слезать с велосипеда. Это разве инфраструктура?" - возмущается профессиональный велосипедист.

Такая же ситуация и в парке вдоль ул. Гашека. Значков специальных там нет, да и в списке отдела ЖКХ акимата Косстаная эта велодорожка не значится, но когда-то парк строили с условием, что в нем будут велодорожки, но в итоге все свелось к обычным прогулочным тротуарам.

В парке на улице Арыстанбекова, который упоминают в отделе ЖКХ как одну из зон с велодорожкой, на деле можно найти лишь небольшой круг длиной не более 200 метров - разогнаться на нём попросту негде. При этом сама дорожка никак не обозначена. Велосипедист Олег Калинин в целом критически оценивает состояние костанайских парков и скверов - даже тех, где формально велодорожки есть. По его словам, власти пытаются уместить в них всё подряд: от уличных тренажёров и батутов до проката детских машинок и автобусов. В итоге парки превращаются в шумные ярмарки, где сложно говорить о спокойной велопрогулке.

"В европейских городах парки - это, в первую очередь, место для отдыха: лавочки, тень от деревьев, максимум - фонтан или беседка. Все развлечения для детей собраны в отдельных зонах, где расположены карусели, кафе и киоски. А у нас всё вперемешку - отсюда и хаос", - говорит Калинин.

Если бы городские власти ориентировались на европейский подход к организации общественных пространств, проблем с передвижением на велосипедах было бы куда меньше - даже при текущем уровне инфраструктуры. Ведь в таком случае в парки не стекались бы толпы людей в поисках аттракционов и развлечений, а велосипедисты могли бы кататься без риска и препятствий.

От Монреаля до Павлодара

Олег Калинин напоминает: аким Костаная обещал заняться развитием велосипедной инфраструктуры ещё в прошлом году. Весной 2023-го, по его словам, уже должны были начать строительство велодорожек в микрорайоне Кунай. Однако тогда помешало большое наводнение — паводковая вода не только не способствовала созданию новой инфраструктуры, но и разрушила уже существующую.

Сильнее всего пострадал район городского пляжа: вода затопила триатлон-парк и набережную у Тобола. В парке оказалось повреждено тартановое покрытие беговых дорожек, снесены уличные тренажёры и лавочки. В этом году территорию активно восстанавливают, но о велосипедных дорожках вновь забыли.

"Я лично обращался в отдел ЖКХ, чтобы уточнить: когда, наконец, начнётся строительство обещанных велодорожек? Ответили, что проектно-сметную документацию даже не начали разрабатывать. Но почему? Паводок же не мешал готовить бумаги. Да и деньги, как заверял сам аким, в бюджете заложены. Не хватает только одного - желания начать работать", - возмущается Калинин.

В качестве положительного примера Олег Калинин приводит Канаду, где уже много лет живёт его сын. По его словам, велосипедная инфраструктура там развита настолько, что на велосипеде можно без проблем доехать из Монреаля до Торонто - двух крупнейших городов страны. А это, на минуточку, почти 550 километров - расстояние больше, чем между Костанайем и Аркалыком. Причём велодорожка проходит вдоль проезжей части, имеет хорошее покрытие и активно используется канадцами. Он также отмечает, что в Казахстане можно найти удачные примеры. Так, в Алматы велоинфраструктура развита заметно лучше, чем в большинстве других городов страны. Но если даже не брать в расчёт мегаполис, Калинин советует посмотреть на Павлодар - город, сопоставимый по статусу с Костанайем. Тот же север страны, примерно такие же климатические условия, но для велосипедистов там, по его словам, сделано гораздо больше. "В Павлодаре велодорожки проходят через весь город. По ним можно доехать почти в любой район. Там много парков, зон отдыха, и почти везде есть велодорожки, соединённые в единую сеть. Почему бы не перенять этот опыт? До Канады нам, может, и далеко, но Павлодар - вот он, рядом", - задаётся вопросом Калинин. Для справки: в Павлодаре проживает около 368 тысяч человек - на сто тысяч больше, чем в Костанае. Но, как отмечают сами велосипедисты, несмотря на это, ситуация с велоинфраструктурой там выглядит гораздо перспективнее. Обещания чиновников без прогресса

О том, что Костанай вполне мог бы перенять опыт Алматы в планировании и развитии велоинфраструктуры, говорит и костанайская велоактивистка, организатор велопроката Ксения Соколунина. Уже восемь лет она живёт на два города - Алматы и Костанай - и, по её словам, разница в подходе к велосипедной инфраструктуре между ними просто колоссальная.

Ещё десять лет назад Ксения пыталась достучаться до властей Костаная с просьбой начать строительство велодорожек. Но, несмотря на громкие обещания, дело почти не сдвинулось с мёртвой точки.

"Я регулярно проводила велопробеги в Костанае - ко Дню города, Дню защиты детей и другим праздникам. Их цель была проста: привлечь внимание к велосипедистам, показать, что нас много, и что нам нужны безопасные условия. Первый аким, которого удалось посадить на велосипед и заставить проехать вместе с нами, был Нуралы Садуакасов", - вспоминает Ксения.

Напомним, Нуралы Мустафинович Садуакасов занимал пост акима Костаная с 2004 по 2006 годы, а в январе 2012 года был назначен акимом Костанайской области. На этой должности он пробыл чуть более трёх лет — до сентября 2015-го. Его добровольная отставка совпала с началом громкого коррупционного скандала, получившего широкую огласку как "акиматовское дело".

Главным фигурантом расследования стал экс-аким Костаная Ахметбек Ахметжанов, которого обвинили в систематическом получении взяток за распределение тендеров на строительные объекты — включая детский сад — в пользу приближённых подрядчиков. По данным прокуратуры, сумма незаконно полученных средств составила порядка 100 миллионов тенге. Нуралы Садуакасов по этому делу проходил в качестве свидетеля и давал показания в суде. В результате Ахметжанов был приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Сам Садуакасов, так и оставшись свидетелем, ушёл с должности акима области ещё до начала судебного процесса и больше не возвращался на государственную службу.

По словам Ксении Соколуниной, именно экс-аким Костанайской области Нуралы Садуакасов впервые заговорил о необходимости велодорожек после участия в одном из велопробегов, организованных ею. Тогда, в 2012 году, он пообещал поддержать развитие велоинфраструктуры и даже заверил, что из областного бюджета будут выделены средства на строительство. Однако дальше слов дело не продвинулось.

Спустя пять лет, в 2017 году, Соколунина обратилась к тогдашнему акиму Костаная Базылу Жакупову. На личном приеме градоначальник сообщил, что начало строительства велодорожек запланировано на 2018 год. Но и это обещание не было выполнено.

В том же году уже новый глава области Архимед Мухамбетов заявил о необходимости закладывать средства в бюджет на проектирование и строительство велодорожек вдоль улиц Костаная. Но, как отмечает Ксения, за этими словами снова не последовали реальные действия.

В 2018 году в Костанае действительно проводилась масштабная реконструкция городских улиц, однако ни одна из них не была дополнена велосипедной инфраструктурой — велодорожки так и не появились вдоль обновлённых магистралей. Тогда же Ксения Соколунина провела опрос среди подписчиков своей страницы в Instagram, поинтересовавшись, что мешает им пересесть на велосипед в тёплое время года. Абсолютное большинство ответов свелось к одной причине - отсутствию велоинфраструктуры.

В 2019 году руководство акимата вновь вернулось к теме. Тогдашний руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алексей Тарасов заявил, что в городе появятся новые велодорожки, которые свяжут два городских пляжа — один у центральной набережной, другой вдоль улицы Гашека. Однако и эти планы остались на бумаге.

"На данный момент идет пересмотр генерального плана города. Согласно новому генплану вдоль реки Тобол предусмотрено строительство зон отдыха, пешеходных дорожек и линию велодорожек. Протяженность линии велодорожек составит около 5 километров. Все это делается для комфортного отдыха наших горожан, которые смогут совершать не только пешие прогулки на дальние расстояния, но и кататься на велосипедах вдоль реки", - пояснял руководитель отдела ЖКХ в июле 2019 года.

Он тогда уточнял, что проект по созданию пятикилометровой веломагистрали вдоль реки Тобол уже находится на стадии разработки. Необходимо было согласовать его с рядом ведомств, подготовить проектно-сметную документацию и направить её на государственную экспертизу. Все эти этапы планировалось завершить до конца 2019 года, а уже в 2020-м обещали подарить костанайским велосипедистам полноценную велодорожку вдоль набережной.

Параллельно обсуждалась идея строить велодорожки не только в парковых зонах, но и вдоль оживлённых улиц. Однако Алексей Тарасов тогда заявил, что в этом особой необходимости он не видит.

"На тех улицах, где сейчас идет реконструкция, проезжую часть расширят до 14 метров, ширина тротуаров составит около 2,2 метров. Это максимум, где позволяет городская территория. Велосипедисты свободно могут передвигаться по тротуарам, не представляя опасности для пешеходов и автомобилистов", - комментировал ситуацию с реконструкцией улиц и планированием велодорожек Алексей Тарасов.

Почему велодорожки, заложенные в генеральный план Костаная как обязательный элемент городской инфраструктуры, так и не были реализованы - сегодня никто точно сказать не может. Обещанные связи между двумя городскими пляжами - набережной и районом улицы Гашека - остались лишь на бумаге. На деле между ними до сих пор нет ни одной полноценной велодорожки.

Велосипедный опыт Алматы

Сегодня организатор костанайского велопроката Ксения Соколунина говорит, что кататься по пешеходной зоне в корне не верно. Велосипедисты должны кататься либо по проезжей части, либо по специальной велодорожке, потому что велосипед - это все-таки транспорт, хоть и экологически чистый. И может предоставлять опасность для пешеходов.

"С 2012 года каждый новый аким, приходящий в Костанай или область, уверял меня, что велодорожки вот-вот появятся. Прошло более десяти лет — а воз и ныне там. До сих пор в городе нет ни единой цельной велосипедной сети, а те отдельные участки, что существуют, не связаны между собой. Самое печальное — все эти годы мы верили обещаниям, ведь реконструкции улиц идут ежегодно, и всегда казалось: ну вот, на этот раз точно сделают. В 2020 году мне удалось организовать велопробег на 430 человек — по алматинским меркам это солидное число. А сейчас даже 50 человек собрать не получается", - говорит Ксения Соколунина, организатор костанайского велопроката.

Она добавляет: отсутствие велоинфраструктуры напрямую влияет на интерес горожан к экологичному транспорту. Несмотря на множество обещаний со стороны как городских, так и областных властей, за десятилетие не произошло почти никаких существенных изменений.

Местное велосообщество утверждает: концепция развития велоинфраструктуры в Костанае уже давно разработана и даже передана в акимат. Документ включает в себя детальный анализ международного опыт- как стран ближнего зарубежья, так и дальнего, а также учитывает реалии самого Костаная.

В качестве успешных примеров из ближнего зарубежья приведены Беларусь и Россия. Так, в белорусском Гомеле - городе с населением менее 500 тысяч человек — велосипедные маршруты уже покрывают около 25 километров, и отдельные участки постепенно объединяют в единую сеть, которая охватывает весь город. Российский пример - Тверь, где проживает около 400 тысяч человек. Там действуют четыре полноценные велодорожки, соответствующие всем стандартам: с дорожной разметкой, специальными знаками и безопасным расположением вдали от плотного автомобильного трафика.

Кроме того, в России ещё в 2020 году в градостроительные нормы были внесены изменения: теперь при каждой реконструкции улиц проектировщики обязаны предусматривать велоинфраструктуру. Почему подобный подход до сих пор не реализован в Костанае - вопрос, который велосипедисты задают уже не первый год.

Концепция давно готова

Разумеется, по сравнению с развитой велоинфраструктурой ближнего и дальнего зарубежья костанайская система не выдерживает никакой критики. Тем не менее, местное велосообщество все же провело собственный анализ текущей ситуации. По их данным, велосипеды есть примерно у 10% населения - это около 25–30 тысяч человек. Однако подавляющее большинство владельцев двухколесного транспорта почти не пользуются им - мешает отсутствие безопасных и удобных маршрутов. Эти выводы подтвердил и онлайн-опрос среди горожан.

На основе анализа активисты предложили целый комплекс шагов: построить велодорожки и оборудовать велопарковки в каждом городе области, привлечь к участию в велодвижении не менее 5000 новых участников, включить как минимум пять велоакций в ежегодный календарь региональных мероприятий. Кроме того, была идея разработать и включить 10 веломаршрутов по Костанайской области в республиканский туристический кластер.

Для реализации этих инициатив планировалось участвовать в республиканских и международных грантовых программах. Однако концепция, переданная в акимат Костаная ещё в 2023 году, по сути, так и осталась на бумаге. Несмотря на заверения чиновников, что деньги на развитие велоинфраструктуры в бюджете есть, до реального строительства не дошло ни по одному из проектов.

Развитие велодвижения, по мнению местного сообщества, способно принести городу целый ряд ощутимых выгод. Это и разгрузка автомобильных трасс - особенно актуально на фоне стремительного роста числа машин, и снижение количества ДТП с участием велосипедистов. Кроме того, популяризация велосипедов ведёт к росту физической активности горожан, а значит - к улучшению их здоровья.

Не менее важны и социальные аспекты: благодаря велодвижению укрепляются связи между жителями, налаживается взаимодействие с велосипедистами из других городов и стран. Улучшается и сама городская среда - ведь с сокращением числа автомобилей снижается уровень загрязнения воздуха, а значит, улучшается качество жизни и сохраняются природные ресурсы.

Все эти цели были официально поддержаны акиматом Костаная. Однако, как подчеркивают велосипедисты, только на словах. На деле строительство велодорожек не только не началось - его даже не включили в ближайшие планы. И это несмотря на то, что только в этом году на ремонт дорог в областном центре выделено свыше 100 миллиардов тенге. Аким области назвал эту сумму рекордной для города.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили: в этом году ремонтом будет охвачено 90 улиц. Из них на трёх проведут реконструкцию, на семи — текущий ремонт, а на 80 - средний. Общая протяжённость всех отремонтированных участков составит 45 километров. Но среди них - ни одной велодорожки.

Однако даже на трех улицах, где в этом году запланирована реконструкция, велодорожки не предусмотрены. Почему – вопрос, который звучит в Костанае уже больше десяти лет. В городском отделе ЖКХ конкретного ответа дать не смогли. Лишь ограничились расплывчатой формулировкой: "в настоящее время осуществляется планирование соответствующих проектных решений".

Там же добавили, что велодорожки предусмотрены "в перспективе" - в новых жилых массивах города. Примерно так велосипедистам и активистам отвечают из года в год — уже больше десятилетия. Только вот когда именно настанет эта самая "перспектива", никто по-прежнему не знает.

Между тем, в департаменте полиции Костанайской области фиксируют рост аварий с участием велосипедистов, в том числе, со смертельным исходом.

"За 5 месяцев 2025 года уже произошло 7 ДТП с участием велосипедистов, погиб один велосипедист, шестеро получили травмы", - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Костанайской области Карина Базарбаева.

Количество ДТП с участием велосипедистов в Костанае по сравнению с прошлым годом выросло вдвое. Причины очевидны: почти полное отсутствие велодорожек вынуждает велосипедистов ехать по обочине или прямо по проезжей части, рискуя собственной безопасностью. Каждый выезд на дорогу превращается в потенциальную угрозу, потому что городская инфраструктура попросту не адаптирована под этот вид транспорта.

Почему в Костанае не могут перейти от обещаний к делу?

Ситуация с развитием велосипедной инфраструктуры в Костанае вызывает не просто недоумение — она выглядит как настоящий парадокс. При том, что нехватку велодорожек признают и местные власти, и сами горожане, изменений в этой сфере практически не происходит годами. За это время успела не раз поменяться сама концепция велоинфраструктуры: сначала чиновники ссылались на Генеральный план и предлагали обустраивать дорожки исключительно в зонах отдыха - вдоль реки и в парках. Сегодня же уже и в Казахстане понимают, что мировой тренд - это велодорожки, интегрированные в городскую уличную сеть, но с соблюдением норм безопасности.

Более того, у Костаная уже давно есть разработанная концепция развития велосипедной инфраструктуры - с анализом международного опыта, расчетами и предложениями. И что особенно важно - создали этот документ не в недрах акимата, а сами представители велосообщества: те, кто каждый день сталкивается с отсутствием удобных и безопасных условий для езды. Чиновники концепцию вроде бы поддержали, обещали финансирование, называли даже конкретные суммы и километраж. Но как только дело доходит до реализации - в том же отделе ЖКХ заявляют, что "строительство пока не запланировано", а проектно-сметная документация до сих пор не разработана.

На этом фоне ежегодные ремонты и реконструкции городских улиц выглядят как упущенные возможности: в 2025 году в Костанае выделен рекордный бюджет на дорожные работы - более 100 млрд тенге, но даже на трех реконструируемых улицах ни одной велодорожки не предусмотрено. И это при наличии готовых решений и настойчивых просьб со стороны самих жителей.

Так, может быть, для начала акимату стоило бы хотя бы согласовать позицию внутри себя: определиться, кто за что отвечает, на каком этапе сейчас находятся работы и где те самые "приоритеты", о которых так любят говорить на совещаниях? Пока же создается впечатление, что все ограничивается красивыми обещаниями и бесконечным перекладыванием ответственности.