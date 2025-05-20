Разрыв в уровне жизни между городом и селом в Казахстане остаётся одной из главных социально-демографических проблем. Аналитики ranking.kz отмечают, что несмотря на предпринимаемые усилия по развитию регионов, качество жизни в глубинке существенно уступает городскому уровню. Особенно это заметно при сравнении таких населённых пунктов, как Астана и Мамлютка — формально малый город в Северо-Казахстанской области, фактически — типичное казахстанское село, передает BAQ.KZ.

В Мамлютке проживает всего 6,8 тыс. человек, и большая часть из них сталкивается с нехваткой базовых удобств. Более 53% домохозяйств в регионе по-прежнему отапливаются углём, треть семей пользуется банями вместо ванных комнат, а каждый пятый туалет — на улице. В Астане, напротив, такие условия встречаются реже, чем в 1% домохозяйств.

Зарплаты — ещё один ключевой фактор оттока населения. Средняя номинальная оплата труда в Мамлютке в первом квартале 2025 года составила 253,8 тыс. тенге, тогда как в Астане — 563,3 тыс. тенге. При этом реальная покупательная способность в столице выросла, а в глубинке — снизилась на 4%.

Продовольственная корзина в Мамлютке в среднем дешевле, чем в Астане (11,5 тыс. тенге против 13,8 тыс.), однако с учетом разницы в доходах жители села тратят на еду гораздо большую долю своих средств.

Неудивительно, что из таких населённых пунктов, как Мамлютка, ежегодно уезжают сотни людей. В 2024 году Северо-Казахстанская область потеряла 5,3 тыс. человек из-за миграции. Основной поток направляется в крупные города — Петропавловск, Астану, Алматы, а также в ближайшие агломерации. Преимущественно это трудоспособное население и молодёжь.

По данным Министерства национальной экономики, в ближайшие годы сокращение численности сельского населения продолжится, несмотря на реализацию Концепции региональной политики РК до 2030 года. Даже при планируемом росте обеспеченности социальной инфраструктурой в селах — с 66,6% до 71% — разрыв с городами останется существенным. Для сравнения, в городах этот показатель вырастет с 91,6% до 96%.

Таким образом, пока жители сёл продолжают топить печи, пользоваться банями и искать работу, города остаются центрами притяжения — с удобствами, образованием и экономическими возможностями. И, похоже, тренд "побега из аула" в ближайшие годы только усилится.