Учёные обнаружили, что городские муравьи охотнее потребляют слабые растворы сахара, чем их сельские собратья, сообщает BAQ.kz.

Урбанизация меняет жизнь не только людей, но и других обитателей городов. Недавнее исследование показало, что черные садовые муравьи (Lasius niger) адаптировались к городской среде, став менее требовательными к качеству углеводов в пище.

В городских условиях растения, с которых муравьи получают сладкую падь тлей, страдают от жары, загрязнения, уплотнения почвы и светового шума, что снижает питательную ценность их выделений. Чтобы проверить влияние этих изменений, ученые предлагали муравьям растворы сахарозы различной концентрации и фиксировали их реакцию.

Результаты показали, что городские муравьи гораздо охотнее принимали слабые, низкоконцентрированные растворы по сравнению с сельскими популяциями. На высоких концентрациях сахара разница исчезала — все муравьи одинаково охотно пили сладкие растворы. Это свидетельствует о гибкости и адаптивной способности городских муравьев к стрессовым условиям урбанизации.