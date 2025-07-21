В Астане временно отключат горячее водоснабжение по ряду адресов в связи с проведением планово-профилактических работ. Об этом сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования, передает BAQ.KZ.

Работы будут проходить с 21 по 25 июля. По ряду улиц горячая вода вернётся раньше — уже 23 июля.

Полный список адресов и сроки отключения опубликованы в графиках на официальных ресурсах акимата столицы.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды и следить за обновлениями.