  • 21 Июля, 13:16
  • BAIGENEWS

Массовое отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса и сроки

В столице начались профилактические работы.

Сегодня, 12:42
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:42
Сегодня, 12:42
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Фото: Unsplash

В Астане временно отключат горячее водоснабжение по ряду адресов в связи с проведением планово-профилактических работ. Об этом сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования, передает BAQ.KZ.

Работы будут проходить с 21 по 25 июля. По ряду улиц горячая вода вернётся раньше — уже 23 июля.

Полный список адресов и сроки отключения опубликованы в графиках на официальных ресурсах акимата столицы.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды и следить за обновлениями.

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