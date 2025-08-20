В 2025 году Госдепартамент США аннулировал свыше шести тысяч виз иностранных студентов. Причиной стали нарушения сроков пребывания и несоблюдение законов, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, около четырех тысяч виз были аннулированы из-за противоправных действий студентов, включая нападения и управление автомобилем в состоянии опьянения.

Примерно 800 студентов, чьи визы были отозваны за совершение нападений, были арестованы либо получили официальные обвинения. От 200 до 300 человек лишились виз за поддержку терроризма, включая случаи финансирования палестинского движения ХАМАС.

В Госдепе подчеркнули, что каждый случай рассматривался индивидуально, и решения принимались исключительно по фактам нарушений.