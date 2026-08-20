Госдолг США впервые превысил $40 трлн
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Государственный долг США преодолел историческую отметку в 40 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов страны.
Общий объем американского госдолга достиг 40,047 трлн долларов. Из них 32,266 трлн приходится на долг, находящийся в обращении у населения и инвесторов, еще 7,781 трлн долларов составляют внутриправительственные обязательства.
Новый рубеж был достигнут на несколько месяцев раньше ожидаемого срока. Рост задолженности связан с сохраняющимся дефицитом федерального бюджета: расходы правительства превышают поступающие доходы, а разница покрывается за счет новых заимствований.
Значительно долговая нагрузка выросла в период пандемии COVID-19, когда власти направили триллионы долларов на поддержку экономики. В последующие годы на динамику долга также влияли налоговая политика, рост государственных и военных расходов.
Дополнительным фактором становится стоимость обслуживания самого долга. Рост процентных ставок увеличивает расходы федерального бюджета на выплаты держателям казначейских облигаций.
Темпы роста американского госдолга в последние годы ускорились. В январе 2022 года он впервые превысил 30 трлн долларов, в марте 2026-го – 39 трлн, а уже в июле приблизился к отметке 39,7 трлн долларов. Теперь преодолен новый психологический рубеж – 40 трлн долларов.
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