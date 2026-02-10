Госинформсистемы Казахстана переводят на единую платформу QazTech
В 2026 году планируется завершить миграцию части систем центральных госорганов.
В Казахстане проводится масштабная оптимизация и унификация государственных информационных систем. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, выступая на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, стремительное развитие цифровизации выявило ряд системных проблем.
"Стремительное развитие цифровизации привело к ряду проблемных вопросов в цифровой инфраструктуре государства. Для устранения разрозненности систем осуществляется их поэтапный перевод на единую платформу QazTech", — заявил министр.
В конце прошлого года была завершена полная инвентаризация государственных информсистем.
"Старые и дублирующие информсистемы будут оптимизированы", — отметил он.
В качестве примера Мадиев привёл сферу здравоохранения.
"На момент аудита у Министерства здравоохранения было более 30 систем, которые будут оптимизированы до 8 и переведены на платформу QazTech", — сообщил он.
"В текущем году планируется завершить миграцию 30% всех информсистем центральных государственных органов", — добавил министр.
Отдельно он остановился на вопросах кибербезопасности.
"Все необходимые требования закреплены в действующем законодательстве. Работа по ужесточению ответственности за их несоблюдение будет продолжена", — подчеркнул Мадиев.
