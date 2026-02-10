В Казахстане проводится масштабная оптимизация и унификация государственных информационных систем. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, выступая на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, стремительное развитие цифровизации выявило ряд системных проблем.

"Стремительное развитие цифровизации привело к ряду проблемных вопросов в цифровой инфраструктуре государства. Для устранения разрозненности систем осуществляется их поэтапный перевод на единую платформу QazTech", — заявил министр.

В конце прошлого года была завершена полная инвентаризация государственных информсистем.

"Старые и дублирующие информсистемы будут оптимизированы", — отметил он.

В качестве примера Мадиев привёл сферу здравоохранения.

"На момент аудита у Министерства здравоохранения было более 30 систем, которые будут оптимизированы до 8 и переведены на платформу QazTech", — сообщил он.

В 2026 году планируется завершить миграцию части систем центральных госорганов.

"В текущем году планируется завершить миграцию 30% всех информсистем центральных государственных органов", — добавил министр.

Отдельно он остановился на вопросах кибербезопасности.