Мажилис Парламента РК принял в первом и втором чтениях закон с изменениями в Налоговый кодекс, касающийся налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, передаёт BAQ.KZ.

Поправки разработаны депутатами с целью предотвратить уменьшение объёмов государственных субсидий, грантов и другой безвозмездной помощи для коммунальных энергопроизводящих организаций, которые одновременно производят электрическую энергию, воду (дистиллят) и тепловую энергию.

Согласно закону, государственная поддержка не будет учитываться как доход для организаций, 100% акций которых принадлежат государству. Также расходы, покрытые за счёт такой помощи, не подлежат вычету при налогообложении.

Принятые изменения призваны повысить эффективность использования выделяемых государством средств и поддержать устойчивую работу коммунальных энергопроизводящих предприятий.