Агентство по защите и развитию конкуренции провело внеплановый анализ рынка производства и сбыта мяса птицы по поручению Высшей аудиторской палаты, передает BAQ.KZ.

Поводом для изучения стали итоги государственного аудита использования бюджетных средств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства. Цель — выявить доминирующих игроков, отследить ценовую динамику и оценить влияние господдержки на рыночную конкуренцию.

По данным анализа, в 2024 году в Казахстане было произведено 358,7 тыс. тонн мяса птицы, при этом 42 тыс. тонн отправлены на экспорт. Однако значительный объём — 135,7 тыс. тонн — составил импорт, что указывает на высокую зависимость внутреннего рынка от зарубежной продукции (около 30%).

Одним из ключевых выводов анализа стало наличие системных барьеров для малых производителей. Установлено, что доступ к субсидиям ограничен сложными бюрократическими процедурами, короткими сроками подачи заявок и избыточными требованиями по документам. В результате многие предприятия с реальным производственным потенциалом оказываются фактически исключены из системы поддержки.

Примечательно, что в ряде случаев у получивших господдержку производителей конечные цены оказались выше, чем у тех, кто обходился без субсидий, что вызывает вопросы об эффективности распределения бюджетных средств.

Для устранения выявленных нарушений АЗРК направило рекомендации в Министерство сельского хозяйства. Исполнение других поручений Высшей аудиторской палаты остаётся на контроле до их полного выполнения.