Прокуратура Акмолинской области выявила нарушения при реализации государственной программы «ArtSport», передает BAQ.KZ.

По данным проверки в Кокшетау, индивидуальный предприниматель фиктивно отражал посещаемость шестерых детей с мая 2023 по сентябрь 2024 года. Фактически дети секции не посещали, однако в табелях учета посещаемости и актах оказанных услуг это не отражалось.

Гражданка, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель, получила право участия в программе и с помощью ваучерного финансирования незаконно получила более 1,4 млн тенге из государственного бюджета.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Городской суд признал акмолинку виновной в хищении бюджетных средств (ст. 190 УК) и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года.