Госсекретарь США Марко Рубио встретился с делегацией из Казахстана

В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с Представителем Президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным провела встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

В ходе встречи Ержан Казыхан передал приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.

"Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.

Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления Расширенного стратегического партнерства", - говорится в публикации.

Ержан Казыхан подтвердил приглашение Государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.