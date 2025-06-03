В Астане состоялось третье заседание клуба "Ұстаным", организованное Гражданским альянсом Казахстана накануне Дня государственных символов. Центральной темой встречи стали объединяющая сила и современные смыслы государственного флага, герба и гимна, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С приветственным словом выступила президент Гражданского альянса, член Национального курултая при Президенте РК Бану Нургазиева. Она подчеркнула значимость обсуждаемой темы.

"Государственные символы – это не просто атрибуты. Это знаки нашей идентичности, независимости, единства. Сегодня мы поговорим о ценностях, которые стоят за этими символами", – сказала Нургазиева.

Особое внимание участники заседания уделили роли гражданского сектора в формировании зрелого патриотизма.

Вице-министр культуры и информации РК Айзада Курманова напомнила, что государственные символы занимают особое место в сердцах казахстанцев.

"Государственный флаг, герб и гимн – символы нашей неделимой независимости. Важно, чтобы за этими символами стояли реальные дела и искреннее отношение. Без живой поддержки, без вовлеченности граждан любой символ становится формальностью", – сказала она.

Курманова отметила, что в стране зарегистрировано около 18 тысяч неправительственных организаций, из которых более тысячи работают в сфере укрепления общественного согласия и национальной идентичности. По её словам, именно через конкретные действия гражданского сектора формируются созидательные ценности, такие как акция "Таза Казахстан", которая из экологического проекта переросла в общенациональную инициативу.

Также спикеры затронули вопросы совершенствования законодательства в сфере НПО и государственного социального заказа. Сейчас, по словам Айзады Курмановой, работают профильные группы, к обсуждению приглашаются экспертные сообщества.

Депутат Мажилиса Амантай Жаркынбек отметил, что государственные символы Казахстана должны восприниматься не просто как атрибуты, а как элементы, которые сплачивают нацию.

"Когда во время спортивных соревнований звучит гимн, а кто-то стоит безучастно, не прикладывая руку к сердцу, это вызывает сожаление. Мы должны осознавать, что гимн и флаг – это не про национальность, это общие для всех ценности", – сказал он.

Жаркынбек напомнил, что нынешний гимн был выбран из 750 проектов и сегодня его поют от мала до велика, с рукой на сердце. Флаг Казахстана, по его словам, побывал на вершинах Гималаев и Памира, а в 1994 году даже в космосе, облетев Землю 115 раз.

Он также высказался против ужесточения законодательства в отношении неуважения к символам.

"Закон – это не инструмент воспитания, он нужен для ответственности. А воспитание — это идеология, просвещение, работа с сознанием. Мы должны вести эту работу через НПО, через гражданское общество", – отметил он.

Также Амантай Жаркынбек подчеркнул, что сплоченность и единство особенно важны в нынешней непростой геополитической ситуации.

"В истории у каждого народа был свой флаг, свой символ. Так и наш синий стяг сегодня – это наша объединяющая сила. Пусть под его знаменем, под мирным небом живёт весь народ Казахстана", – сказал депутат.

О том, что национальные символы остаются ключевыми маркерами идентичности казахстанцев и играют важную роль в консолидации общества, на заседании заявил директор Института современных исследований ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, доктор политических наук Мухит-Ардагер Сыдыкназаров.

"Государственные символы – это не просто элементы государственной атрибутики. Это совокупность смыслов, исторической памяти и национальных ценностей, которые формируют гражданскую идентичность", – подчеркнул он.

По словам политолога, сегодня особенно важно переосмысливать символику государства в контексте новых вызовов, глобализации и усиливающегося запроса на внутреннюю сплочённость. Он отметил, что такие символы, как флаг, герб и гимн, несут в себе не только формальное значение, но и эмоциональную нагрузку. Они становятся точками опоры для общества в периоды нестабильности и перемен.

Сыдыкназаров также акцентировал внимание на том, что важно не только чтить и соблюдать символы, но и наполнять их современными смыслами, которые будут актуальны для молодёжи. Это, по его мнению, укрепит национальное самосознание и позволит избежать идейной фрагментации общества.