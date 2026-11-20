Россия и Украина вновь сели за стол переговоров после девятимесячного перерыва, однако быстрого завершения войны ждать не стоит. Стороны смогли предварительно договориться об обмене военнопленными, но главные разногласия – территории и гарантии безопасности – остаются нерешёнными. Политолог, эксперт по международным отношениям Риззат Тасым рассказал BAQ.KZ, какие сценарии сейчас наиболее вероятны, какую роль играют США и Европа и что возможное перемирие может изменить для Казахстана.

Переговоры возобновились, но до мира ещё далеко

На прошлой неделе при посредничестве США представители Украины и России возобновили переговоры в Абу-Даби. Встречи продолжались два дня.

По оценке Риззата Тасыма, вероятность заключения полноценного мирного соглашения до конца года невелика. Однако стороны могут договориться по отдельным вопросам или временно снизить интенсивность боевых действий.

«Возможность договориться по отдельным вопросам и временно снизить интенсивность боевых действий существует. На это могут повлиять ухудшение гуманитарной ситуации и наступление зимы. Недавно представители Украины, России и США после девятимесячного перерыва возобновили переговоры и принципиально договорились об обмене военнопленными. На встрече в Берлине представители Украины, США и Европы намерены обсудить послевоенные гарантии безопасности. Последние переговоры показывают, что по гуманитарным вопросам стороны способны находить общий язык, однако условия прекращения войны потребуют гораздо более длительного обсуждения», – отметил эксперт.

По его мнению, наиболее вероятный сценарий на ближайшее время – продолжение боевых действий одновременно с дипломатическими переговорами.

Даже если стороны достигнут отдельных договорённостей, противоречия по территориальным вопросам и гарантиям безопасности сохранятся.

При этом политолог не исключает постепенного снижения интенсивности боевых действий.

«Сначала стороны могут договориться о временном прекращении огня на отдельных участках фронта, отказе от ударов по объектам в глубине территории или обеспечении безопасности перевозок сырья и зерна. Если такие договорённости будут выполняться, появится возможность перейти к более широкому перемирию. Но для этого необходимо заранее определить, кто будет контролировать соблюдение режима прекращения огня и какие меры последуют в случае его нарушения», – пояснил Тасым.

Наименее вероятным сценарием эксперт считает заключение масштабного политического соглашения в ближайшее время.

По его словам, для этого Москве пришлось бы пересмотреть территориальные требования, а США и европейским странам – взять на себя конкретные обязательства по обеспечению безопасности Украины.

В таком случае окончательное определение правового статуса спорных территорий можно было бы отложить, сосредоточившись сначала на прекращении боевых действий.

США могут вернуть стороны за стол переговоров, но кто обеспечит мир?

Одним из главных препятствий для соглашения остаётся вопрос гарантий безопасности Украины.

Что произойдёт, если перемирие будет нарушено и боевые действия возобновятся? Кто и какую помощь окажет Киеву?

По словам политолога, именно ответы на эти вопросы во многом определят перспективы переговоров.

«Влияние США и Европы можно оценить через два вопроса. Кто способен вновь посадить стороны за стол переговоров? И кто готов взять на себя ответственность за выполнение подписанного соглашения? В первом случае очевидна роль Вашингтона, во втором – значителен вес Европы», – считает Риззат Тасым.

Эксперт отметил, что США и европейские страны могут стремиться к одной цели, но по-разному представлять путь к её достижению.

В качестве примера он привёл сообщения об октябрьских договорённостях Вашингтона и Москвы по поставкам российского дизельного топлива и временном прекращении ударов по энергетическим объектам. По словам Тасыма, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила опасение, что подобные договорённости могут ослабить давление на Россию.

Главное, по мнению политолога, – сделать будущие гарантии безопасности конкретными.

«Если Москва увидит, что экономическая и политическая цена продолжения войны растёт, у неё будет больше заинтересованности в компромиссе. А если Киев будет уверен, что поддержка партнёров сохранится даже в случае нарушения соглашения, у него появится больше возможностей обсуждать условия перемирия», – объяснил эксперт.

Он предупредил, что соглашение, заключённое преимущественно под давлением на Украину и без чётких гарантий безопасности, может оказаться недолговечным.

Кроме того, на судьбу возможного мира повлияют ситуация на фронте и отношение украинского общества к условиям соглашения.

Что изменится для Казахстана, если война закончится?

Возможное прекращение войны затронет не только Россию и Украину. Последствия будут ощущаться и в Казахстане – прежде всего в торговле, логистике и международных отношениях.

Риззат Тасым напомнил, что Казахстан придерживается принципов Устава ООН, уважения территориальной целостности государств и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

По словам эксперта, такую позицию Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Эта позиция позволяет Казахстану сохранять деловые отношения с Россией и одновременно выстраивать связи с Украиной и западными странами исходя из собственных интересов», – отметил политолог.

За годы войны Казахстану пришлось приспосабливаться к изменениям в международной торговле и логистике.

По приведённым экспертом данным, с 2022 года из России в Казахстан переехали около 50 иностранных компаний.

Поиск альтернативных маршрутов грузоперевозок также ускорил развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Если в 2020 году по этому направлению перевезли около 800 тысяч тонн грузов, то в 2024 году – уже 4,5 млн тонн. По словам Тасыма, за первые девять месяцев 2026 года объём перевозок вырос ещё на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Эксперт также сослался на октябрьский прогноз Международного валютного фонда, согласно которому номинальный ВВП Казахстана в 2026 году оценивается в 397,9 млрд долларов.

По его мнению, эти показатели отражают способность экономики приспосабливаться к внешним изменениям. Вместе с тем сохраняющаяся геополитическая неопределённость продолжает влиять на торговлю и деловую активность.

Почему гарантии безопасности Украины важны и для Казахстана

По мнению Тасыма, исход переговоров имеет для Казахстана не только экономическое, но и политическое значение.

Особенно важен вопрос о том, насколько надёжными могут быть международные гарантии безопасности.

Эксперт напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия, США и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существовавшие границы Украины.

Однако документ не предусматривал автоматического оказания военной помощи в случае нападения.

«Вторжение России в Украину показало, что этих обязательств оказалось недостаточно для фактической защиты территориальной целостности страны. Поэтому обсуждение новых гарантий безопасности имеет непосредственное отношение и к нам», – заключил Риззат Тасым.

Для Казахстана важен не только сам факт возможного прекращения войны, но и условия будущего соглашения. От них будут зависеть устойчивость мира в регионе, международные торговые связи и дальнейшее развитие системы безопасности.