На пленарном заседании Мажилиса обсудили вопрос о новой норме, предусматривающей краткосрочный оплачиваемый отпуск для госслужащих, передает корреспондент BAQ.KZ.

Депутат Олжас Нуралдинов задал вопрос председателю Агентства по делам государственной службы Дархану Жазыкбаеву. По словам Нуралдинова, сейчас по Трудовому кодексу граждане могут получить до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников.

«Однако в новом законопроекте для государственных служащих предусматривается краткосрочный отпуск до 10 дней с сохранением заработной платы. В связи с этим возникает вопрос: почему для государственных служащих предусмотрено больше дней и почему этот отпуск будет оплачиваемым?» - спросил депутат.

В ответ Дархан Жазыкбаев пояснил, что государственная служба имеет особый статус и предполагает повышенные требования к сотрудникам.

«Государственная служба является особым видом службы, к государственным служащим предъявляются более высокие требования. Поэтому для их социальной и моральной поддержки предлагается установить такую норму в законе о государственной службе», - отметил глава агентства.

По его словам, данная мера направлена на дополнительную поддержку государственных служащих и будет регулироваться отдельным законом о государственной службе.