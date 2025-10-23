Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева прокомментировала вопрос использования ChatGPT и других систем искусственного интеллекта государственными служащими. По её словам, запрета на использование подобных инструментов не будет, однако действуют строгие требования по защите служебной и конфиденциальной информации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Регулировать можно и нельзя в отношении отдельных групп — бесполезно. Запрещение в цифре в принципе мало работает. Нужно подходить разумно. Если это государство — прямых запретов нет. Но есть общие законодательные требования к безопасности информации", — пояснила депутат.

Смышляева подчеркнула, что ChatGPT и подобные платформы следует рассматривать как публичное пространство, а потому при их использовании госслужащие должны соблюдать те же нормы, что и при работе с другими цифровыми сервисами.

"Мы рассматриваем ChatGPT как публичное пространство — как поговорить с соседом. Передаст он дальше или нет — уже вопрос совести. Но распространяются те же правила, что и на служебную информацию. Нельзя “скармливать” туда документы с грифами, передавать служебные данные или закрытые мысли", — отметила парламентарий.

При этом в новом законопроекте об искусственном интеллекте, по словам Смышляевой, предусмотрено создание локальных систем ИИ, которые будут работать в закрытом контуре без доступа к интернету.

"В законе мы заложили институт локальных систем искусственного интеллекта. Это те системы, которые обучаются и функционируют в закрытом контуре. Они переобучены на наших данных, наполнены отраслевыми и национальными стандартами. Такие системы можно будет использовать для серьёзных аналитических решений, потому что они защищены", — пояснила депутат.

Смышляева добавила, что государственные органы уже движутся к национализации коммуникационных систем, что позволит дополнительно повысить безопасность данных и снизить зависимость от зарубежных цифровых сервисов.

"Те системы, которые являются открытыми, как ChatGPT, нужно использовать с соблюдением действующих правил. А закрытые локальные решения позволят безопасно анализировать даже внутреннюю информацию. Сейчас идёт национализация систем обмена сообщениями — думаю, скоро эта проблема будет решена", — резюмировала депутат.