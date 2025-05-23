Госслужащий осужден за участие в схеме с 200 тысячами долларов
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Главный специалист департамента государственных доходов Жамбылской области признан виновным в посредничестве при даче крупной взятки и приговорён к 3 годам лишения свободы, передает BAQ.KZ.
Решение вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.
По данным Агентства по противодействию коррупции, Укимбаев содействовал жителям Тараза — Мурадову и Телеуову — в попытке подкупить сотрудников городского отдела финансов. Целью взятки в размере 200 тысяч долларов США было получение ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции.
За дачу взятки Мурадов приговорён к 10 годам лишения свободы, Телеуов — к 9 годам. Укимбаев, помимо реального срока, пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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