Главный специалист департамента государственных доходов Жамбылской области признан виновным в посредничестве при даче крупной взятки и приговорён к 3 годам лишения свободы, передает BAQ.KZ.

Решение вынес Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.

По данным Агентства по противодействию коррупции, Укимбаев содействовал жителям Тараза — Мурадову и Телеуову — в попытке подкупить сотрудников городского отдела финансов. Целью взятки в размере 200 тысяч долларов США было получение ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции.

За дачу взятки Мурадов приговорён к 10 годам лишения свободы, Телеуов — к 9 годам. Укимбаев, помимо реального срока, пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.