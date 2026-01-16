В 2025 году государственными инспекторами труда на 629 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате, передает BAQ.KZ.

Долг образовался перед более 11,9 тыс. работниками на сумму свыше 3,1 млрд тенге.

– Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено более 8,7 тыс. нарушений трудовых прав. Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 4 245 предписаний, объязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 524,3 млн тенге, – сообщили в ведомстве.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 11,8 тыс. работников. Им выплачено 2,85 млрд тенге.

Кроме того, в 2025 году государственными инспекторами труда проведено 6 599 проверок, в ходе которых выявлено 8 720 нарушений, из них: в сфере труда – 7 089; по безопасности и охране труда – 1 585; занятости населения – 46.

В результате принятых мер защищены трудовые права 51 тыс. работников.