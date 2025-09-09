Государство сократит участие в экономике и усилит защиту бизнеса от избыточных проверок – Бектенов
На заседании Правительства Премьер-министр акцентировал внимание на выполнении поручений Президента в экономическом блоке. Олжас Бектенов отметил, что Главой государства поручено подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, передает BAQ.KZ.
"Министерству национальной экономики необходимо законодательно закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению.
Администраторам бюджетных программ следует обеспечить своевременное освоение средств. Необходимо усилить финансовую дисциплину, строго соблюдать утвержденные бюджетные параметры и добиваться максимально эффективного использования каждого тенге", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Особое внимание уделено внедрению Реестра обязательных требований для защиты бизнеса от избыточных проверок.
В связи с этим Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам обеспечить полноценное данного Реестра с учетом создания Центра регуляторного интеллекта.
