На заседании Правительства Премьер-министр акцентировал внимание на выполнении поручений Президента в экономическом блоке. Олжас Бектенов отметил, что Главой государства поручено подготовить конкретные предложения по реформированию государственного сектора, передает BAQ.KZ.

"Министерству национальной экономики необходимо законодательно закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Администраторам бюджетных программ следует обеспечить своевременное освоение средств. Необходимо усилить финансовую дисциплину, строго соблюдать утвержденные бюджетные параметры и добиваться максимально эффективного использования каждого тенге", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание уделено внедрению Реестра обязательных требований для защиты бизнеса от избыточных проверок.

В связи с этим Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам обеспечить полноценное данного Реестра с учетом создания Центра регуляторного интеллекта.