С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное увеличение участия государства в финансировании обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила директор департамента совершенствования и анализа ОСМС Министерства здравоохранения Лаззат Шоманова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам Шомановой, планируется частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании" в 2015 году.

"Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%. Сегодня они составляют всего 2%, и мы планируем начать постепенное повышение", — отметила она.

Такая мера, по словам представителя Минздрава, позволит избежать роста нагрузки на работников и работодателей, а также повысить устойчивость системы медпомощи в долгосрочной перспективе.

Согласно плану, к 2037 году ставка взносов государства вырастет до 4,7%. Это обеспечит дополнительно 2,8 трлн тенге в систему здравоохранения, что станет значимым вкладом в расширение доступности медицинских услуг для населения.

В ведомстве подчеркнули, что сохранение финансового баланса между государством, работодателями и работниками остаётся ключевым принципом ОСМС.