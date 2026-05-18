«Готов к любому наказанию»: обвиняемый по делу об убийстве в Атырау признал вину

В Атырау продолжается судебный процесс по делу о гибели четырёх человек. На заседании с заявлением выступил главный обвиняемый - Султан Сарсемалиев, передает BAQ.kz.

Он полностью признал свою вину и озвучил собственную версию произошедшего.

"Готов принять любое наказание"

В суде обвиняемый заявил, что осознаёт тяжесть совершённого и готов понести ответственность.

"Я готов ответить за свои действия. Приму любое наказание - будь то пожизненное лишение свободы или иное решение суда", - сказал он.

По его словам, произошедшее стало результатом длительного психологического давления.

Конфликт в семье

Сарсемалиев сообщил, что прожил с супругой 10 лет, у них пятеро детей. Однако, по его словам, в их семейную жизнь постоянно вмешивались родственники жены.

Он утверждает, что это приводило к конфликтам и усиливало напряжение в семье.

"Я долго пытался сохранить семью, но давление только усиливалось. Это сильно сказалось на моём состоянии", - отметил обвиняемый.

Версия обвиняемого

По его словам, ситуация в семье постепенно обострялась и в итоге привела к трагедии.

Обвиняемый заявил, что находился в тяжёлом моральном и психологическом состоянии, что, по его версии, и стало причиной совершённого преступления.

Что дальше

Первое судебное заседание по делу завершено. Следующее слушание назначено на 28 мая в 10:00.

Ранее в суде также были озвучены детали убийства родственников супруги обвиняемого.