«Готов к любому наказанию»: обвиняемый по делу об убийстве в Атырау признал вину
На судебном заседании по делу о гибели четырёх человек в Атырау главный обвиняемый полностью признал вину и заявил, что преступление стало следствием длительного психологического давления.
В Атырау продолжается судебный процесс по делу о гибели четырёх человек. На заседании с заявлением выступил главный обвиняемый - Султан Сарсемалиев, передает BAQ.kz.
Он полностью признал свою вину и озвучил собственную версию произошедшего.
"Готов принять любое наказание"
В суде обвиняемый заявил, что осознаёт тяжесть совершённого и готов понести ответственность.
"Я готов ответить за свои действия. Приму любое наказание - будь то пожизненное лишение свободы или иное решение суда", - сказал он.
По его словам, произошедшее стало результатом длительного психологического давления.
Конфликт в семье
Сарсемалиев сообщил, что прожил с супругой 10 лет, у них пятеро детей. Однако, по его словам, в их семейную жизнь постоянно вмешивались родственники жены.
Он утверждает, что это приводило к конфликтам и усиливало напряжение в семье.
"Я долго пытался сохранить семью, но давление только усиливалось. Это сильно сказалось на моём состоянии", - отметил обвиняемый.
Версия обвиняемого
По его словам, ситуация в семье постепенно обострялась и в итоге привела к трагедии.
Обвиняемый заявил, что находился в тяжёлом моральном и психологическом состоянии, что, по его версии, и стало причиной совершённого преступления.
Что дальше
Первое судебное заседание по делу завершено. Следующее слушание назначено на 28 мая в 10:00.
Ранее в суде также были озвучены детали убийства родственников супруги обвиняемого.
