По поручению министра просвещения РК в регионы направлены рабочие группы для инспектирования хода реализации государственных программ и подготовки организаций образования к началу нового учебного года, передает BAQ.KZ.

По информации министерства просвещения, в 2025–2026 учебном году планируется ввести свыше 200 новых школ почти на 300 тысяч ученических мест. Из них 112 школ на 206 тысяч мест будут построены в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Реализация проектов позволит ликвидировать 15 аварийных школ, устранить трехсменное обучение и сократить дефицит почти 150 тысяч мест, а также приблизить условия обучения в сельских школах к городским стандартам.

"Еще в 245 школах начата реализация масштабной реновации, предусматривающей замену кровлю, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение территорий. Дополнительно в 1000 сельских школах проводятся ремонтные работы, модернизируются библиотеки, столовые, системы безопасности, обновляется мебель. Закупаются и устанавливаются 1000 современных предметных кабинетов по химии, физике, биологии, робототехнике и STEM-направлениям2, - отметили в ведомстве.

В ходе рабочих поездок представители министерства ознакомятся с состоянием материально-технической базы, качеством выполненных работ, а также исполнением поручений Главы государства в сфере образования.