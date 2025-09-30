В Казахстане стартовал отопительный сезон. Тепло уже появилась в квартирах жителей восьми регионов: Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях. Подключили к системе и столичные многоэтажки. К слову, сегодня истекает срок получения паспортов готовности. В прошлом году документ не получили 29 организаций. Как обстоит ситуация в этом году и есть ли проблемы в регионах, разбирался корреспондент Baq.kz.

В стране завершается подготовка к отопительному сезону. В остальных регионах тепло подадут в зависимости от погодных условий и решения местных исполнительных органов.

Тем временем, по данным "Казгидромет", на этой недели холодный антициклон продолжит свое движение по территории республики. Похолодание ощутят и жители южных регионов. Синоптики обещают им заморозки, а также первый снег.

Ежегодно подготовка к отопительному сезону начинается сразу же после завершения предыдущего осенне-зимнего периода.

К слову, специалисты департаментов комитета государственного энергетического надзора проверяют энергопредприятия и контролируют ход подготовки. По данным уполномоченного органа, в прошлом году провели больше 470 проверок и оштрафовали руководителей почти на 170 миллионов тенге. С начала года завели свыше 400 дел об административных правонарушениях и взыскали с нарушителей 233 миллиона тенге.

С 15 августа по 30 сентября организации должны получить паспорт готовности к отопительному сезону. Если они не успеют сделать это в срок, их привлекут к административной ответственности. Размер штрафов зависит от формы предприятия. Крупные компании могут оштрафовать на сумму до 5,5 миллионов тенге (1500 МРП). Стоит отметить, что размер взысканий увеличили после того, как в стране приняли закон "О теплоэнергетике", в рамках которого и внесли поправки в Административный кодекс.

Оштрафовать могут и первых руководителей энергопредприятий за нарушение сроков ремонта. Кроме того, за несоблюдение нормативного запаса топлива зимой.

Как отчитались в комитете государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики, практически все теплоэлектроцентрали запаслись необходимым количеством топлива и не испытывают проблем. На складах уже подготовили свыше 5 миллионов тонн угля. Что касается коммунально-бытовых нужд и потребностей населения, по расчетам, необходимо больше 7,5 тонн. По последним данным, в регионы поставили почти четыре с половиной тысяч тонн.

Прошлый отопительный сезон прошел без нареканий, отмечает энергетик Марат Калменов. По его словам, это результат масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры страны. В прошлом году за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции" привлекли около 330 миллиардов тенге. В этом году сумма выросла почти до 400 миллиардов. За счет инвестиций удалось провести серьезное обновление и реконструкцию теплоисточников.

Долгие годы сектор теплоснабжения находился в плачевном состоянии, напоминает эксперт. Из-за хронического недофинансирования износ объектов в некоторых регионах приблизился к 80 %.

"Рост финансирования даёт эффект. Вложения на ремонты выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. Это позволило ускорить темпы обновления и улучшить техническое состояние. Девять ТЭЦ выведены из "красной зоны", ещё три улучшили показатели до "зелёной" категории. Количество нарушений сократилось на четверть, а случаи отклонений от температурного режима уменьшились втрое, что напрямую отражается на качестве услуг для населения", - констатирует Марат Калменов.

В то же время, по словам энергетика, вливание даже серьезных инвестиций в ремонт ТЭЦ и сетей, кардинально не решит проблему неэффективности отрасли. Поскольку в наследие нам досталась энергосистема с изношенным основным и вспомогательным оборудованием на тепловых станциях. Это технологии второй половины прошлого века.

"Эта технология является сегодня неэффективной, с высоким уровнем потерь. Поэтому необходимо наряду с ремонтами строить новые современные станции", - говорит эксперт.

К 2029 году износ коммунальной инфраструктуры в Казахстане планируют снизить до 40 %. Помочь должен принятый в прошлом году нацпроект по модернизации и программа "Тариф в обмен на инвестиции". В то же время для системного решения вопроса, по мнению эксперта, потребует от 7 до 10 лет. При этом нужно будет строить и новые объекты.

"Сегодня у нас очень высокие потери в сетях, высокие потери в ЖКХ и самое главное в секторе жилья. 80 % жилья требует тепломодернизации. Дома были построены по старым нормам потребления и допустимых теплопотерь. В рамках национального проекта "Модернизации энергетического и коммунального секторов" предполагается еще серьезная приборизация потребителей и ЖКХ. Мы должны знать, сколько мы тратим и как тратим, тогда сможем уже регулировать и экономить потребление ресурсов. Сегодня приборный парк, к сожалению, не обеспечен современными приборами учета. А мы уже говорим о цифровых приборах нового типа с функцией передачи данных дистанционно, что исключает человеческий фактор. И дает в режиме реального времени учитывать потребляемую энергию, которую мы тратим", - отмечает Марат Карменов.

Когда ты учитываешь, ты можешь экономить ресурс, напоминает энергетик. Сегодня расчеты производят по факту использования, соответственно, корректировать сложнее.

"Установка счетчиков и, соответственно, в будущем проведение тепломодернизации, позволит снизить неэффективное потребление на стороне потребителя. Возможно, не будет необходимости в масштабном строительстве, если отремонтировать все наши бюджетные организации, чтобы они соответствовали нормативам. На всей цепочке, начиная от добычи угля, производства электроэнергии и тепла, ее передачи, потребления - если на каждом этапе будет достигнута эффективность, в соответствии даже с действующими нормативами, это уже позволит нам снизить потребление ресурсов. И, самое важное, сэкономить серьезные бюджетные деньги и средства самих потребителей. Кроме того, снизить свой углеродный след, который сегодня очень высокий", - рассуждает энергетик.

В целом выстроить более устойчивую модель энерго и теплоснабжения должен помочь новый закон о теплоэнергетике. Он предусматривает разработку схем теплоснабжения регионов по аналогии с электроэнергетикой, рассказывает Марат Калменов. При этом в учет будут брать все энергоресурсы, имеющиеся на территории республики, включая возобновляемые источники электроэнергии и альтернативные. Это позволит в конечном итоге выстроить более устойчивую современную модель, уверен эксперт.

"Для устойчивого развития отрасли необходимо подкорректировать все программы и политики, где во главе угла будет стоять вопрос эффективности, и устойчивости применяемых технологии. Сегодня они крайне неэффективны из-за того, что они продолжительное время не обновлялись и не модернизировались. Мы в последние годы практически не строили, в особенности в теплоэнергетике. В целом в Казахстане необходимо обновлять основное оборудование и технологии, с учетом современных требованиями эффективности и экологичности с применением альтернативных и возобновляемых источников", - заключил энергетик.

По данным министерства энергетики, в ближайшие 5 лет средний уровень износа сетей теплоснабжения планируют снизить на 10 %. С 52 % до 42 %. А электроснабжения - с 67% до 45%.

В то же время, износ на ТЭЦ за год удалось снизить с 64% до 61%, износ тепловых сетей сократили с 54% до 52%.

По словам председателя комитета энергетического надзора и контроля Ержана Ертаева, в этом году на электростанциях планируют отремонтировать 10 энергоблоков, 63 котла и 39 турбин.

"Завершен ремонт на 6 энергоблоках, 29 котлах и 18 турбинах. По электрическим сетям запланирован ремонт 17 тысяч километров и 420 подстанций. Уже завершены работы на 16 тысячах километров линий электропередачи или 94% от годового плана и 373 подстанций или 89%. Все работы выполняются в соответствии с графиками", - прокомментировал глава комитета.

В этом году, по плану, должны отремонтировать 323 километра тепловых сетей. Работы завершили на 293 километрах. Ремонт провели и на 38 котлах котельных, сказал глава комитета.

"Эти работы позволят начать отопительный сезон в регионах плановом режиме и обеспечить население необходимым теплом. В целом работы ведутся согласно установленному графику. Работы на указанных объектах будут завершены до 1 октября текущего года", - сообщил Ержан Ертаев.

По его данным, в целом по итогам прошлого отопительного сезона, количество технических нарушений удалось снизить почти в полтора раза. А факты несоблюдения температурного режима сократились более чем в 3 раза.

Стоит отметить, что на реализацию ремонтных работ теплоисточников в регионах из резерва правительства выделили свыше 9 миллиардов тенге. Заявки на финансирование подавали акиматы. По данным Минэнерго, из этой суммы около 1,7 миллиардов тенге направили на ремонт Риддерской ТЭЦ. 2,5 миллиарда тенге предусмотрели на реконструкции котельной в Кызылорде. Еще 1,2 миллиарда тенге – на котельную Кокшетау. 3,7 миллиардов тенге получила область Абай.

"При этом необходимо отметить, что в целом средства республиканского бюджета не выделяются на проведение ремонтных работ на теплоисточниках, в связи с чем данные работы финансируются за счет средств бюджета местного исполнительного органа", - прокомментировали в министерстве энергетики.

Очевидно, что Казахстан подходит к новому отопительному сезону с заметно улучшенными показателями готовности. Большинство регионов уже подключены к теплу, в остальных - работы идут по графику. Благодаря усиленному контролю, масштабной модернизации и росту инвестиций, значительно улучшилось техническое состояние ТЭЦ и тепловых сетей. Так снизился уровень износа, уменьшилось количество аварий и отклонений от температурных норм.

Однако, несмотря на позитивную динамику, эксперты подчеркивают - текущие меры лишь временно стабилизируют ситуацию. Энергосистема страны, по-прежнему, базируется на устаревших технологиях с высоким уровнем потерь. Для достижения устойчивости отрасли необходим комплексный подход.

В целом подготовка к отопительному сезону - это не только про трубы, котлы и уголь. Речь об обеспечении теплом домов миллионов казахстанцев. Важно, чтобы модернизация отрасли не ограничивалась цифрами в отчётах, а действительно улучшала качество жизни людей. Чтобы тепло в батареях стало нормой, а не ежегодным поводом для беспокойства. Сделанные шаги внушают надежду, но впереди - серьёзная работа, которая потребует времени, инвестиций и политической воли.