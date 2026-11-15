Говядину от 3 300 тенге продавали на ярмарке «Соғым-FEST» в Астане
В Астане прошла мясная ярмарка «Соғым-FEST» с ценами ниже рыночных.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане в течение двух дней проходила ярмарка «Соғым-FEST», где горожане могли приобрести мясо по ценам ниже рыночных. В этом году торговля развернулась сразу на трех площадках столицы.
Проект стал продолжением традиции казахского народа по заготовке мяса на зиму, но был организован в новом формате. Ярмарка объединила отечественных фермеров и жителей столицы.
На торговых площадках килограмм говядины продавали по 3 300 тенге, конины — по 3 500 тенге, баранины — по 3 700 тенге.
Вся представленная мясная продукция предварительно прошла лабораторную проверку. Ее качество и безопасность находились под строгим контролем.
Один из покупателей, Бердикул Айнияз, отметил доступные цены и рассказал, что приобрел 25 килограммов конины, привезенной из Аркалыка.
«Мясо — один из основных продуктов питания, который чаще всего потребляют люди. Поэтому организация таких ярмарок очень уместна. Здесь жители могут купить мясо по выгодной для себя цене», — поделился он.
Самое читаемое
- Около 6 тысяч жителей дачного массива в Алматинской области обеспечили питьевой водой
- Токаев вошел в список 500 влиятельных мусульман мира за 2027 год
- Громкие имена, один закон: рядовые казахстанцы поддержали позицию Токаева
- Утечка природного газа стала причиной взрыва в кафе в Актобе
- Более двух тысяч молодых алматинцев бесплатно освоили востребованные профессии