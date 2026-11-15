Говядину от 3 300 тенге продавали на ярмарке «Соғым-FEST» в Астане

В Астане в течение двух дней проходила ярмарка «Соғым-FEST», где горожане могли приобрести мясо по ценам ниже рыночных. В этом году торговля развернулась сразу на трех площадках столицы.

Проект стал продолжением традиции казахского народа по заготовке мяса на зиму, но был организован в новом формате. Ярмарка объединила отечественных фермеров и жителей столицы.

На торговых площадках килограмм говядины продавали по 3 300 тенге, конины — по 3 500 тенге, баранины — по 3 700 тенге.

Вся представленная мясная продукция предварительно прошла лабораторную проверку. Ее качество и безопасность находились под строгим контролем.

Один из покупателей, Бердикул Айнияз, отметил доступные цены и рассказал, что приобрел 25 килограммов конины, привезенной из Аркалыка.