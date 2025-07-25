В этом году на замену брусчатки и установку гранитного бордюра в Костанае выделили 551 млн тенге. Под благоустройство, которое рассчитано на два года, попадают несколько самых протяженных улиц. В этом летнем сезоне ремонтными работами уже охвачен практически весь центр города. Из-за чего жителям приходится идти по проезжей части, глотать пыль и терпеть временные неудобства, что вызывает справедливые возмущения. Но еще больше горожане возмущены тем, что брусчатку меняют в тех местах, где была приемлемая старая. Установка гранитного бордюра на всем протяжении одного из самых оживленных проспектов Аль-Фараби и вовсе вызвала шквал критики в адрес акима Костаная. Ведь около 10 лет назад из-за возмущений костанайцев тем, что гранит обходится в несколько раз дороже бетона, городской акимат отказался от практики использования натурального камня вдоль проезжей части. Почему же власти, регулярно сетующие на нехватку бюджетных средств, снова вернулись к дорогостоящему обрамлению улиц, подробнее читайте в материале корреспондента BAQ.KZ.

Акиму пришлось объяснять

Это весной и летом замена брусчатки идет сразу на нескольких тротуарах Костаная. Проект по благоустройству рассчитан на два года. За это время власти города планируют положить почти 30 000 квадратных метров нового покрытия. В этом году под демонтаж старой и укладку новой брусчатки попадает 16 000 квадратных метров тротуарной зоны.

"Замена брусчатного покрытия производится с уплотнением, трамбовкой и с обустройством подстилающих слоев на тротуарах. Предусмотрена замена тротуарного покрытия разной толщины. В зависимости от состояния пешеходной зоны в одних местах будет брусчатка толщиной 60 мм, в других - 80 мм", - сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

И уточнили: помимо, замены брусчатки в стоимость работ входит также замена бордюрного камня, установка парковочных столбов с закладкой тактильной плитки, установка металлических ограждений. Сумма работ в этом году составит 371 млн тенге. В нее входит и установка гранитного бордюра вдоль всего проспекта Аль-Фараби. На следующий год в Костанае заменят еще 12 000 квадратных метров брусчатки вдоль тротуаров, также заменят бордюры, поменяют ограждение. Общая сметная стоимость работ за два года - 551 млн тенге.

Работы по замене брусчатки в этом году начались в центральных частях улиц Тауелсиздик, Пушкина, проспекта Аль-Фараби.

"Когда я увидела, как снимают вполне хорошую брусчатку с тротуара по Аль-Фараби рядом с "Детским миром", то сильно удивилась. Вполне себе пригодная плитка лежала и еще бы сто лет пролежала. На что деньги девать некуда?" - возмущается жительница Костаная Наталья Папертная.

Много возмущений по замене приемлемого качества брусчатки на других тротуаров было от костанайцев в социальных сетях. Жители записывали целые видеоролики о том, как трактора убирают хорошую плитку и целыми ковшами ссыпают на тротуар. Много комментариев с возмущениями на эту тему было в блогах городских властей, в том числе акимата Костаная.

В связи с чем акиму Костаная Марату Жундубаеву на одном из аппаратных совещаний пришлось объясняться по поводу замены старой брусчатки.

"Брусчатка не везде в хорошем состоянии, как кажется жителям. Небольшими участками мы ее менять не можем, поэтому решили менять полностью. Это не решение акимата. У нас есть заключение Центра качества, который провел исследование и подтвердил, что брусчатка подлежит замене. В некоторых местах плитка пролежала больше 15 лет", - сообщил аким города.

Но возмущения людей все равно не прекратились, поэтому позже Жунудубаев заявил, что снятую с некоторых тротуаров брусчатку будут использовать повторно. Например, для утрамбовки ям после зимы. Для этого старую брусчатку не выбрасывают, а сгружают на территорию коммунальных предприятий, а чтобы плитка не оказалась у кого-нибудь на даче или во дворе, аким Костаная поручил усилить контроль за процессом демонтажа.

Бордюр далек от эстетичности

Но не успели утихнуть возмущения с заменой брусчатки, как появились новые - по поводу установки гранитного бордюра. Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, установка натурального камня вдоль проспекта Аль-Фараби от ул. Баймагамбетова до здания железнодорожного вокзала обойдется городскому бюджету в 51 млн тенге. Это только малая часть проспекта, стоившая бюджета полсотни миллионов тенге. Аким Костаная отметил, что гранитный бордюр появится вдоль всей улицы, которая довольна протяженная и упирается прямо в набережную возле реки. То есть, если на следующий год гранитное благоустройство продолжат, то потребуется еще как минимум 50 млн, а то и больше. Да и сам глава областного центра признал, что гранитный бордюр обходится бюджету в три раза дороже бетонного.

В связи с чем жители начали задавать вопросы, зачем им такое дорогое благоустройство?

"Гранитный бордюр вдоль центрального проекта устанавливаем из соображений долговечности и эстетичности. Центр города должен быть красивым. Кроме того, мы планируем реконструкцию сити-центра города, поэтому там собираемся уложить брусчатку из гранита. Это оправдано, исходя из долговечности и красоты камня", - отчитывался на очередном аппаратном совещании глава областного центра.

Он также напомнил костанайцам, что 10 лет назад, когда устанавливали гранитные бордюры по ул. Уральской вдоль дороги на аэропорт и в других местах, тоже было много критики в адрес властей. Но в итоге, по мнению акима, эти бордюры "до сих пор в надлежащем состоянии и им ничего не делается".

Как оказалось, глава областного центра либо не владеет ситуацией, либо давно не был на улицах, где 10 лет назад установили гранитный бордюр. В частности, это улица Уральская, которая ведет в сторону аэропорта. Гранитный бордюр в ней далеко не в надлежащем состоянии, как считает аким Костаная, а даже наоборот в очень плачевном. На многих бордюрах появились сколы, местами не хватает целых кусков камня, особенно на тех участках, где улица заворачивает.

В сити-центре, при реконструкции которого городской глава планирует полностью уложить брусчатку из гранита, с бордюрами из натурального камня тоже беда. Много отколотых кусков, сам бордюр местами очень грязный, так как здесь скапливается много транспорта. О какой красоте и эстетике тогда говорит Марат Жундубаев? И насколько оправдана установка гранита с учетом его огромной стоимости и тем, что он, вопреки словам акима, не зарекомендовал себя, как действительно прочный камень?

Рушится при очистке снега

С этими вопросами мы обратились к местным производителям бордюров, так как идея завозить гранит, который не производят в Костанае, прежде всего, бьет по их карманам.

В костанайском ТОО "Декор Бетон" сообщили, что они производят бетонные бордюры высотой 30 мм и толщиной 15 мм. Один метр такого бордюра стоит 3 400 тенге.

"Мы не производим гранитный бордюр. По мнению акимата, бордюр из гранита лучше, прочнее красивее, но мы считаем, что наша продукция тоже хорошего качества. Но акимат ее у нас не заказывает", - сообщили в ТОО.

На другом крупном предприятии по производству тротуарной плитки и бордюра ТОО "Костанай МБИ" рассказали, что городской акимат закупает у них и плитку, и бордюры. К примеру, плитка костанайского предприятия в прошлом году была выложена в центрально сквере города. Правда хватило ее только на год. И не потому, что она была плохого качества.

"Все дело в правильной укладке и эксплуатации. У нас мало специалистов, которые могут качественно уложить брусчатку. Возле здания городского акимата и в сквере напротив ее, например, укладывали алматинские подрядчики. Сделали очень качественно и красиво, но так не везде", - сообщили в ТОО "Костанай МБИ".

Что касается гранитного бордюра, который костанайская фирма тоже не производит, то его тоже нужно уметь правильно установить и потом ухаживать за ним, считают местные производители.

"Сколы на бордюрах появляются, чаще всего, зимой, когда крупногабаритная техника чистит снег, соскребая все тяжелыми ковшами. То же самое с брусчаткой. Ее не только сначала очищают до упора, но потом еще и долбят ломами. Конечно, при такой эксплуатации улиц разрушений не избежать", - считают в местной компании-производителе бордюра.

Еще один момент, который мешает качественному содержанию бордюров, - практически полное отсутствие ливневой канализации на всех улицах Костаная. После сильного дождя лужи на дорогах стоят огромные, бордюры долго находятся в воде. Это приводит к постепенному разрушению, хоть бетона, хоть гранита. Ведь, как известно, вода камень точит.

Кстати, в той части проспекта Аль-Фараби, где сейчас активно устанавливают гранитные бордюры, на пересечении с улицей Баймагамбетова, после дождя скапливаются огромные потоки воды.

Вернулись после отмены

Отметим, что аким Костаная Марат Жундубаев планировал установку гранитных бордюров еще в 2022 году вдоль другого длинного проспекта Абая. Тогда даже провели опрос в социальных сетях среди населения, нужен ли дорогостоящий бордюр из натурального камня городу, ведь цена вопроса, действительно было заметно разной. Если на установку бетонного бордюра местного производства требовалось 100 млн тенге, то на установку гранитного привозного целых 300 млн тенге. Но 60% костанайцев, согласно опросу, все равно высказались за установку гранита. Однако с учетом большой протяженности проспекта и высокой цены гранита, глава региона дал поручение отказаться от установки натурального камня. Он сообщил журналистам, что остался при своем мнении по поводу прочности и эстетичности гранитного бордюра, но поручение акима области не выполнить не мог.

Спустя три года городской глава все-таки воплотил свою идею в жизнь. Правда, пока только на одной улице, но с оговоркой, что в планах установка гранита еще вдоль нескольких улиц и даже укладка гранитной брусчатки. Насколько целесообразен такой подход с учетом прошлого печального опыта? Ведь подрядные организации, очищающие от снега городские улицы, остаются все те же, супер-современной техники у них нет. Значит на граните снова будут сколы и царапины, а его замена обойдется бюджету гораздо дороже, чем местного бетона.

С вопросами о целесообразности использования бюджетных средств на гранит вместо бетона мы обратились к управлению экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

"У нас процедура стандартная: собираем бюджетные заявки на все то, что хочет реализовать акимат и выносим их на бюджетную комиссию. Потом депутаты голосуют. Видимо, большинство проголосовало за установку гранитного бордюра", - отметила заместитель руководителя этого ведомства Жанна Шаймарданова.

С учетом того, что городской акимат с 2022 года отстаивает идею по установке гранитного бордюра, слабо верится, что депутаты могли повлиять на это решение.

Напомним также, что впервые идея установить гранитные бордюры вдоль основных улиц Костаная появилась в 2016 году при главе региона Архимеде Мухамбетове. Тогда, столкнувшись с волной критики от населения, чиновники объясняли установку дорогостоящего гранитного обрамления улиц привлекательностью для инвесторов, эстетичностью и прочностью натурального камня. И утверждали, что это архитектурное решение проектировщиков, которое поддержали депутаты. Однако сами проектировщики парировали, что это идею им спустили сверху.

Уже в 2017 году с учетом больших расходов на покупку, доставку и установку бордюров из гранита акимат Костаная официально заявил, что отказывается от них. И сделал выбор в пользу более дешевых бетонных бордюров местного производства. Но спустя всего 5 лет, в 2022 году аким Костаная вновь вернулся к гранитному шику. Вот только почему-то городские власти не проверили или просто умолчали о том, что установленный ранее гранитный бордюр не прошел проверку временем. И пусть дело не в самом камне, в прочности которого вряд ли кто-то усомнится, а в эксплуатации улиц, но эти моменты тоже нужно учитывать.

Кстати, странно и то, что в случае с брусчаткой аким Костаная сослался на Центр качества, который выдал соответствующее заключение о ее замене. Почему же этот Центр не проверил состояние гранитного бордюра по ул. Уральской, которая ведет в аэропорт и не дал заключение о том, что он уже давно не в надлежащем состоянии. В связи с чем, складывается впечатление, что городской акимат озвучивает жителям лишь те факты, которые ему выгодны.

Впрочем, в любом случае, проспект Аль-Фараби является одним из самых главных в областном центре, и если гранитный бордюр не выдержит проверки первой зимой, это станет очевидно всем. Может тогда в акимате Костаная задумаются о том, что не совсем целесообразно тратить в три раза больше средств на благоустройство, которое очень быстро разрушается?

Фото: Аскар Кенжетаев.